الدار أمانة

اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء، اللهم احفظ قادتنا، واجعل بلادنا دار أمان لجميع من يعيش ويقيم فيها، ما زالت الاحتفالات الوطنية تسود دار الوطن، بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا، بمرور 52 عاماً على قيام الدولة، التي شهدت خلالها تطوراً سريعاً وكبيراً، في ظل القيادة الحكيمة لقادتنا، الذين تجمعوا على الخير، حيث توحدت الإمارات خلف القيادة الحكيمة، التي أوصلت هذا الوطن المعطاء إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، والتي تعتبر اليوم من النماذج الفريدة عالمياً، أشاد بها العالم بأسره، حيث احتفل معنا في كل مكان، وأصبح عيد الاتحاد نقطة تحول رئيسة في حياتنا، وتتزامن هذه الذكرى الخالدة، التي تدفعنا للسعي بجهد أكبر لتحقيق الطموحات، وبناء الإنسان، من أجل الوصول إلى أفضل المستويات في كل المحافل الدولية.

وقد حققت الرياضة في عهد الاتحاد الكثير من القفزات، وارتفع علم بلادنا عالياً خفاقاً في كل المحافل الشبابية والرياضية، وأسعدتنا المناسبات التي حقق فيها شبابنا الثبات والاستقرار، وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم التي صقلوها، بما وفرته لهم الدولة من منشآت ومرافق رياضية حديثة، وحقق أبناؤنا العديد من الإنجازات والنجاحات، التي يفتخر بها الوطن، وذلك دليل على تفوقهم، واليوم، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نعاهد أنفسنا جميعاً أن نسعى جاهدين لتحقيق هذه الأهداف، من خلال الرياضة، التي أصبحت اليوم تشكل منعطفاً هاماً في حياة الشعوب والأمم، وأملنا كبير في جيل الاتحاد، لتحقيق المكاسب والإنجازات، في ظل الرعاية الكريمة، وكل عام ودولتنا بعزة ونعمة، مع أفراح الوطن التاريخية، فالدار أمانة.