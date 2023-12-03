الكتّاب وأسئلتهم الصعبة 1-2

يمر على معظم الكتّاب حين من الدهر لا يستطيعون فيه الكتابة، يحاولون كثيراً لكنهم يفشلون في إنتاج بضعة أسطر، فيجلسون على مكاتبهم يبحلقون في أجهزة الحاسوب والورق بيأس وكثير من الضيق دون أن يعرفوا المخرج! كل ما يعرفونه أن نهر الكتابة في قلوبهم قد توقف عن الجريان فجأة، الأمر الذي حبس تدفق الكلام والمعاني، ووحده هذا الكاتب من عليه معرفة طريق الخلاص للخروج من هذا العارض أو الفخ!

هذه الحالة شائعة بين الكتاب، إنها مرضهم الخاص، والمتلازمة التي يتضرع الكتّاب أن لا يقعوا فيها، إنها الحالة التي تسمى (حبسة الكتابة) التي تعني الإصابة بانعدام التركيز وفقدان الرغبة في المواصلة، وتوقف الخيال عن الانطلاق كما السابق، وبالتالي الشعور بحالة من اليأس أو الإحباط بسبب ذلك، خاصة حين يتمرد العقل على صاحبه وتبدأ حالة أشبه بالصراع حتى يتفوق أحدهما على الآخر ويخضعه لما يريد!

وقد يسقط الكاتب في هاوية الأسئلة العبثية التي تبدأ هكذا: لماذا أكتب؟ ما الذي يمكنني أن أضيفه لكل ما كتبه كبار الكتاب؟ لماذا علي أن أكتب هذا الهراء الذي أكتبه كل يوم والذي يبدو لي بلا معنى وبلا أثر؟ وتزيد الأزمة حين يسمع صوت عقله يصرخ فيه: أنا لا أريد أن ينسب لي هذا الذي تكتبه، إن لدي أفكاراً أخرى أريد طرحها إن لم تقو على احتمالها فغادر إذن!! هذا الصراع اليومي بين الكاتب وعقله يمكن ببساطة أن يقوده إلى حبسة أو أزمة كتابة قد تطول، وقد تكون مؤقتة إذا عرف كيف يتعامل معها بوعي ولا يخضع لشروطها!

يحتاج الكاتب لمكاشفة واعية مع الذات، لطرح الكثير من الأسئلة حول علاقته بالكتابة، ورؤيته لها، وتقييم وجوده ودوره في هذا العالم الصعب، عالم الكتابة، وعندها يصبح السؤال: لماذا أكتب سؤالاً عن الوجود والمعنى وليس سؤالاً لزعزعة الثقة وعدم الجدوى! والكاتب في أثناء قيامه بهذه المراجعة أو المكاشفة، سوف يجد نفسه منشغلاً بأمور حياتية لا سلطة له عليها، ستعيد له حتماً شغف الكتابة من جديد.