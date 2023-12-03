القسوة لا تنبت ورداً

التصدع السياسي والاجتماعي في إسرائيل أصبح ظاهراً، فالشروخ تتسع، والتنافر يزداد، والخوف من المستقبل يكبر يوماً بعد يوم.

الأصوات بدأت تعلو، فالناس كانوا خلال السنوات الأخيرة سعداء بالانفراجات التي شهدتها المنطقة، وخاصة في الجانب المتعلق بنبذ الكراهية والسعي نحو السلام، ورحب الجميع بأبواب انفتحت من أجل تغيير واقع تجمد لعقود، وأضر بهم، وكانوا سعداء بالاتفاقات التي أبرمت، والسلام الذي تردد صداه في الكلمات التي قيلت، وقد تبخر كل ذلك، وتوحش من كان يقدم نفسه كصانع سلام، وعادت الأوضاع إلى عهدها القديم، حيث تستنزف الطاقات لإرضاء طموحات وتوهمات فئات قليلة طامعة في مصالح ضيقة.

الإسرائيليون كانوا صفاً واحداً بعد 7 أكتوبر، ولكن ردة الفعل غير المبررة قلبت الأمور، فتفرقوا لأنهم لا يريدون أن يكونوا ضحايا بطولات وهمية لحكومة يمينية متطرفة، لا يريدون أن يتحملوا وزر خطايا ((بن غفير)) أو ذلك المتطرف الآخر الذي هدد بالقنبلة النووية، وهم يعلمون جيداً أن ما حدث في 7 أكتوبر كان ردة فعل على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسه، ضمن سياسة الاستفزاز طلباً للتصعيد، وإطالة عمر الاحتلال ومن ثم الاستحواذ على الأرض، وإكمال مشروع المجازر!

هذه الحرب ستخلق واقعاً جديداً، فإما أن يذهب الجميع إلى مفاوضات السلام الشامل والنهائي، وإما عاش كل من تواجدوا على أرض فلسطين أسرى للخوف، لهذا بدأت ترتفع وتيرة الاعتراض على حكومة اليمين المتطرف، وتم الدفع بشخص ربما يكون ((حمامة سلام)) في المرحلة القادمة، وهو إيهود باراك، فقد يفعل شيئاً رغم تاريخه الحافل، بعد أن تحدث عن حكومة خالية من المتطرفين، ابتداء من نتنياهو وانتهاء بابن غفير!

وفي الجانب الآخر، ستختفي حماس مع اختفاء نتنياهو، ولكن هذه المجازر المستمرة بعد انتهاء هدنة الأيام السبعة ستولد موجة جديدة من الكراهية والرغبة في الانتقام، وسيزداد التطرف، فالقسوة التي توعد بها نتنياهو سكان غزة يوم أمس لن تنبت ورداً.