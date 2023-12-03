واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على كاراكاس

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها تعيد النظر، حالياً، في مدى إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية، المفروضة على فنزويلا، في ظل عدم تحقيق أي تقدّم يذكر باتّجاه الإفراج عن الأمريكيين المعتقلين بشكل ((غير منصف)) و((السجناء السياسيين)). وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت أن واشنطن ترحب أولاً بالإعلان الأخير، الصادر في كاراكاس عن اتفاق يسمح لقادة المعارضة الساعين لمنافسة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في ((انتخابات 2024 الرئاسية))، للطعن في قرار عدم أهليتهم للترشح.

وقال الناطق باسم ((الخارجية الأمريكية))، ماثيو ميلر: ((هذا تطور مهم))، مؤكداً خلال البيان، الصادر تحت عنوان: ((إعادة النظر في تخفيف عقوباتنا على فنزويلا))، أن الولايات المتحدة تدعو إلى ((إعادة جميع المرشحين)). وأضاف ميلر: ((لكننا نشعر بقلق بالغ حيال عدم تحقق تقدّم في ما يتعلّق بإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المعتقلين بشكل غير منصف، والسجناء السياسيين الفنزويليين)). وتابع: ((نواصل تحركاتنا الدبلوماسية النشطة في ما يتعلق بهذه المسائل))، مؤكداً أن واشنطن ستعلن الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي، تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا في قطاعي النفط والغاز، رداً على اتفاق بين الحكومة والمعارضة لتنظيم انتخابات رئاسية في 2024.

كما أطلقت كاراكاس، في هذا الإطار، سراح خمسة سجناء سياسيين، بينهم: النائب السابق خوان ريكويسينس، والصحافي رولاند كارينيو، المحتجزان منذ 2018 و2020 على الترتيب.

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