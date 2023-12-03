بيونغيانغ تشغّل رسمياً قمر التجسس العسكري

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية، أمس، أن المكتب المسؤول عن تشغيل قمر التجسس العسكري الاصطناعي الكوري الشمالي قد بدأ مهمته، وذلك بعدما أطلقت أول قمر صناعي للتجسس العسكري، في نوفمبر الماضي، في خطوة دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها، إلى فرض عقوبات جديدة ضد بيونغيانغ.

وكانت بيونغيانغ نجحت في وضع قمر التجسس ((مالليغيونغ 1))، في مداره في 21 نوفمبر الماضي، إذ قالت كوريا الشمالية، حينها، إن ((التوجيه الدقيق)) للقمر الاصطناعي جارٍ، وإن القمر ((مالليغيونغ 1))، سيبدأ مهمته الرسمية في الأول من ديسمبر الجاري، وفقاً لوكالة أنباء ((يونهاب))، الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن ((مكتب عمليات القمر الصناعي الاستطلاعي، في مركز التحكم العام في بيونغيانغ، التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي ((ناتا))، بدأ تنفيذ مهمته في الثاني من ديسمبر (الجاري))).

وأضافت إن المكتب سوف يقوم بمهامه منظمةً استخباراتية عسكرية مستقلة.

وذكرت الوكالة أن المعلومات التي سيجري الحصول عليها في المهمة، سيتم إبلاغها ((الإدارة التنفيذية الدائمة ذات الصلة، التابعة للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري.. وسيجري تقديمها إلى الوحدات الرئيسة التي تعد وحدات ردع الحرب بالدولة، ومكتب الاستطلاع العام، التابع للجيش الشعبي الكوري)).

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن وزارة الدفاع في البلاد، قولها إنها تعرب عن ((توقعاتها أن يتخذ الردع الحربي لكوريا الشمالية وضعاً عسكرياً أكثر كمالاً)).

وتقول كوريا الشمالية، إنها نجحت في إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري، وإنه التقط صوراً للبيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون))، وقواعد عسكرية أمريكية، و((مناطق مستهدفة)) في كوريا الجنوبية.

وأثارت هذه الخطوة، توتراً إقليمياً، دفع الولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، إلى فرض عقوبات جديدة على بيونغيانغ.

ولم تنشر بيونغيانغ أي صور من القمر الصناعي حتى اليوم، ما سيجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة في شأن القدرة التي يتمتع بها القمر الصناعي الجديد وهذا ما سيبحثونه في مناقشاتهم.

وفي مقال منفصل، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال معلق عسكري كوري شمالي، لم يُذكر اسمه، إن كوريا الجنوبية تتحمل المسؤولية عن انهيار اتفاقية بناء الثقة العسكرية بين الجانبين، إذ بررت إطلاقها قمراً صناعياً للتجسس بأن هذا ما تفعله دول أخرى أيضاً.

وجاء في المقال، إن إطلاق سيئول أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في ديسمبر الجاري، يبرهن على أنها تناقض نفسها.

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