أمين عام حلف «الناتو»: أوكرانيا في وضع حرج

أعلن حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، أن أوكرانيا في ((وضع حرج))، ويتعين على دول الحلف الاستعداد لتلقي أنباء ((سيئة)) منها، إذ تشهد توسيعاً كبيراً في بسط القوات الروسية سيطرتها على مختلف جبهات القتال في البلاد، فيما شن عمدة العاصمة كييف، هجوماً ضد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واتهمه بارتكاب أخطاء عملت على توريط البلاد في حرب مع روسيا لا قبل لها بها.

أخبار سيئة

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ينس ستولتنبيرغ، في مقابلة مع قناة ((إيه. آر. دي)) الألمانية، أول من أمس، إنه يتعين على الحلف أن يكون مستعداً لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا.

وأفاد ستولتنبيرغ، رداً على سؤال: عمّا إذا كان يخشى أن يزداد الوضع في أوكرانيا سوءاً في المستقبل، بأنه ((يتعين علينا أن نكون مستعدين لتلقي أخبار سيئة)). بحسب ما أوردته وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء.

وأضاف ستولتنبيرغ: ((الحروب تتطور على مراحل. لكن علينا أن ندعم أوكرانيا في الأوقات الجيدة، والسيئة، على حد سواء)). وأكد أنه من الضروري تعزيز إنتاج الذخيرة، معترفاً ستولتنبيرغ بأن دول ((الناتو)) لم تتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليها.

وتابع ستولتنبيرغ أن أوكرانيا الآن في ((وضع حرج))، لكنه رفض أن يوصي بما يجب أن تفعله كييف. واستطرد: ((سأترك الأمر للأوكرانيين، والقادة العسكريين، لاتخاذ هذه القرارات العملياتية الصعبة)).

وشدد أمين عام حلف ((الناتو))، على أهمية عدم السماح بارتفاع أسعار الذخيرة الآن مع ارتفاع الطلب. وقال إنه لم تحدث تطورات مهمة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضاف: أن ((الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، لكننا نعلم أنه كلما زاد دعمنا لأوكرانيا، كلما انتهت الحرب بشكل أسرع)).

هجوم وتساؤلات

في الغضون، شن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، هجوماً على زيلينسكي، في مقابلة مع قناة ((20 دقيقة الإخبارية)) السويسرية، حظيت بتغطية واسعة، في روسيا، وأوكرانيا.

وقال كليتشكو، خلال المقابلة: ((يتساءل الناس: لماذا لم نكن مستعدين بشكل أفضل لتلك الحرب؟ ولماذا نفى زيلينسكي، حتى النهاية، أن الأمور ستصل إلى هذا الحد؟)). وأضاف: ((كان هناك الكثير من المعلومات، التي لا تتفق مع الواقع))، متهماً زيلينسكي بارتكاب ((أخطاء)).

ودعا كليتشكو إلى توخي الصدق، فيما يتعلق بالوضع الحقيقي لأوكرانيا، في أعقاب الحرب مع روسيا، مضيفاً أن ((زيلينسكي يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها)).

وتابع: ((بالطبع، يمكن أن نكذب بكل ابتهاج على شعبنا، وشركائنا، لكن لا يمكن أن تفعل ذلك إلى الأبد))، فيما قدّم دعماً كبيراً لرئيس الأركان الأوكراني، الجنرال فاليري زالوجني، الذي أثار انتقاداً قبل شهر، عندما قال، إن الحرب وصلت إلى طريق مسدود. وأكمل كليتشو في المقابلة: ((لقد قال الحقيقة)).

هجمات مشتركة

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قصفت موقعاً قيادياً محصناً للدفاع الجوي الأوكراني، والإنذار في ((شرق)) البلاد بمدينة دنيبرو. وأضافت الوزارة، إنها نفذت هجمات مشتركة، استخدمت فيها الطيران التكتيكي العملياتي، والطيران العسكري، والمسيّرات، وقوات المدفعية، والصواريخ.

بينما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا أطلقت 12 مسيّرة، وصاروخ ((كروز)) خلال الليل، وأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت 10 مسيّرات قبل بلوغها أهدافها. كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية، خلال الإفادة اليومية، أنها قصفت مستودعات للوقود في مناطق ميرهورود، وبولتافا، ومدينة خميلنيتسكي، وترسانة للذخيرة في منطقة ميكولايف، فضلاً عن شنها هجوماً ضد جنود، ومعدات، في 107 مناطق مختلفة في أوكرانيا.

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