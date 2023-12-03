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إطلاق نار متبادل بين إسرائيل و«حزب الله»

12/3/2023 7:23:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبادلت القوات الإسرائيلية، و((حزب الله)) اللبناني، إطلاق النار، أمس، على الحدود الجنوبية، لليوم الثالث على التوالي.

وتعرضت أطراف بلدة مروحين، ومنطقة حامول، شرقي الناقورة، وأطراف بلدة عيتا الشعب، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأفادت تقارير صحافية بوقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و((حزب الله)) في مزارع شبعا على الحدود، وأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى، مشيراً إلى إصابة 8 جنود إسرائيليين باستهداف مستوطنة في الجليل الأعلى.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده أصيبوا ((بجروح طفيفة))، عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات، أطلق من لبنان، مركبة في منطقة بيت هيلل بشمال إسرائيل. وأضاف الجيش، في بيان، إن قواته ردت بإطلاق نيران المدفعية.

وقال ((حزب الله))، إنه استهدف مواقع إسرائيلية، بـ((الأسلحة المناسبة))، وأفاد بأنه استهدف مواقع زبدين، والرادار، ورويسات العلم في مزارع شبعا، قائلاً: إنه تم تحقيق إصابات مباشرة فيها.

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