إطلاق نار متبادل بين إسرائيل و«حزب الله»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبادلت القوات الإسرائيلية، و((حزب الله)) اللبناني، إطلاق النار، أمس، على الحدود الجنوبية، لليوم الثالث على التوالي.
وتعرضت أطراف بلدة مروحين، ومنطقة حامول، شرقي الناقورة، وأطراف بلدة عيتا الشعب، لقصف مدفعي إسرائيلي.
وأفادت تقارير صحافية بوقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و((حزب الله)) في مزارع شبعا على الحدود، وأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى، مشيراً إلى إصابة 8 جنود إسرائيليين باستهداف مستوطنة في الجليل الأعلى.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده أصيبوا ((بجروح طفيفة))، عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات، أطلق من لبنان، مركبة في منطقة بيت هيلل بشمال إسرائيل. وأضاف الجيش، في بيان، إن قواته ردت بإطلاق نيران المدفعية.
وقال ((حزب الله))، إنه استهدف مواقع إسرائيلية، بـ((الأسلحة المناسبة))، وأفاد بأنه استهدف مواقع زبدين، والرادار، ورويسات العلم في مزارع شبعا، قائلاً: إنه تم تحقيق إصابات مباشرة فيها.
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