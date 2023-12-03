إسرائيل: بدء العمليات البرية جنوبي قطاع غزة.. ولن تكون أقل قوة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس، أن الجيش بدأ عملياته البرية جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار العمليات في الجزء الشمالي.

وفي حديثه أمام الجنود في ((فرقة غزة))، قال هاليفي: ((بدأنا التحرك نفسه جنوبي قطاع غزة))، في إشارة إلى العمليات البرية.

ونقلت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، عنه القول، إن العمليات البرية في الجنوب ((لن تكون أقل قوة من العمليات في شمال غزة، ولن تكون لها نتائج أقل. سيواجه قادة ((حماس)) الجيش الإسرائيلي في كل مكان)).

وأوضح هاليفي: ((لدينا الإمكانات للقيام بذلك على أكمل وجه، وكما فعلنا ذلك بقوة ودقة في شمال قطاع غزة، فإننا نفعل ذلك الآن في الجنوب، ونواصل العمل أيضاً لتعميق الإنجازات في شمال قطاع غزة)). فيما أمر الجيش الإسرائيلي، إخلاء المزيد من المناطق داخل مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة، وضواحيها، أعقب ذلك، قصفاً عنيفاً، ليحوّل هجومه البري إلى النصف الجنوبي من القطاع، مرجّحاً أن قادة حركة ((حماس)) هناك.

ووسع الجيش الإسرائيلي، أوامر الإخلاء في خان يونس وما حولها، وطلب من سكان خمس مناطق وأحياء، على الأقل، المغادرة.

وأفاد سكان بأن الجيش أمطرهم بمنشورات تطلب منهم التوجه جنوباً إلى رفح أو إلى منطقة ساحلية في الجنوب الغربي. جاء في المنشورات: ((مدينة خان يونس منطقة قتال خطيرة)).

يتكدس الكثير من السكان (2.3 مليون نسمة) في الجنوب، بعدما أجبرت إسرائيل المدنيين بمغادرة الشمال خلال الأيام الأولى من ((حرب غزة)). وقال فلسطينيون في غزة، إنهم لم يعد لديهم أماكن للذهاب إليها، فقطاع غزة المتاخم لإسرائيل، ومصر مغلق.

وقبل صدور تعليمات الإخلاء، الأخيرة، قال مراقبو الأمم المتحدة، إن المناطق التي صدرت بشأنها توجيهات بالإخلاء، تشكل نحو ربع مساحة المنطقة. بينما ذكر تقرير أممي، أن هذه المناطق، كانت موطناً لنحو 800 ألف شخص قبل الحرب. وقالت مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، جولييت توما، إن نحو 958 ألف نازح موجودون في 99 منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوبي القطاع. فيما حثّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إنهاء الحرب، قائلاً، إن معاناة المدنيين ((أشد من أن تحتمل)).

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن طائراته المقاتلة، وطائرات ((هليكوبتر))، ((قصفت أهدافاً في قطاع غزة، بما في ذلك ممرات أنفاق، ومراكز قيادة، ومرافق تخزين أسلحة)) خلال الليل، بينما قتلت طائرة مسيّرة خمسة من عناصر ((حماس)).

خان يونس ورفح

من المرتقب، أن يركز الهجوم الجنوبي على خان يونس، ثاني أهم مركز حضري في قطاع غزة، ومسقط رأس قادة بارزين في ((حماس))، هم زعيم الحركة، يحيى السنوار، ومحمد الضيف؛ إذ تعتقد إسرائيل أن السنوار يدير العمليات العسكرية للحركة مع رئيس الذراع العسكري، الضيف، وعدد قليل من كبار القادة الآخرين، وفق صحيفة ((وول ستريت جورنال)). كما سيركز على رفح في أقصى جنوب القطاع، على الحدود مع مصر. وصرح أحد المطلعين على خطط الحرب الإسرائيلية، إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر، وأنفاق التهريب تحت الأرض، هي ((قناة الأكسجين الرئيسة لإعادة بناء قدرات حماس العسكرية)).

على الأرض، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، إلى 15523، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إن الطواقم الطبية انتشلت في الساعات الأخيرة 316 قتيلاً، و664 جريحاً، بفعل هجمات إسرائيل، بينما لا يزال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض. وذكر القدرة أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 41316 مصاباً، متهماً الجيش الإسرائيلي بـ((استهداف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء، والادعاء كذباً وجود مناطق آمنة)).

تحذير جديد

أما في الشمال، تجددت الغارات الإسرائيلية على حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، ووجّه تحذيراً جديداً، إذ هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بمهاجمة الحي بـ((قوة نارية كبيرة)).

وقال في بيان مقتضب نشره على ((إكس)): إن ((البلاغ موجّه لقادة كتيبة الشجاعية في ((حماس))، محذراً من كون هذا الإشعار هو الأخير. وأكد أن جميع قادة ((حماس)) في الحي، الذي كان تعرض أول من أمس، لغارات عنيفة.

بالأرقام، قصف الجيش الإسرائيلي، أكثر من 50 عمارة سكنية، ومنزلاً في الشجاعية، إضافة إلى مناطق أخرى في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ ما أدى إلى مقتل 700 على الأقل، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي في غزة.

800 فتحة نفق

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، كشف قواته، منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة، نهاية أكتوبر الماضي، عن أكثر من 800 فتحة نفق، تحت أرضية تابعة لـ((حماس)). وقال الجيش، في بيان، إنه تم تدمير نحو 500 نفق بأساليب عملياتية مختلفة، بما في ذلك التفجير، والسد، إضافة إلى تدمير كيلومترات عديدة من مسارات الأنفاق.

في الغضون، أعلنت ((كتائب عز الدين القسام))، الجناح العسكري لـ((حماس))، عصر أمس، قتل 8 جنود في الجيش الإسرائيلي على أطراف خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال بلاغ عسكري صدر عن ((القسام))، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة من 8 جنود، بعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من (نقطة الصفر) شمال شرقي مدينة خان يونس.

في بلاغ آخر، أعلنت ((كتائب القسام)) تفجير مقاتليها فتحة نفق أرضي بمجموعة من الجنود شرق بلدة بيت لاهيا ((بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية، والرعدية، واستدراج القوة إلى عين النفق)).

وصباحاً، أعلنت ((كتائب القسام)) أن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك جنوب مدينة غزة.

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