-->

Monday, 04 December 2023 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضفة.. مقتل فلسطينيين برصاص مستوطنين

12/3/2023 7:23:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي، وقالت السلطات الفلسطينية، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا عدة قرى، وقتلوا فلسطينيين اثنين.

وقالت إدارة الإسعاف الفلسطينية، إن رجلاً في بلدة قراوة بني حسن شمالي الضفة، تعرض لإطلاق نار في الصدر، بينما اشتبك السكان مع مستوطنين وجنود إسرائيليين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الجنود وصلوا إلى موقع الحادث، واستخدموا وسائل تفريق الشغب والرصاص الحي لفض الاشتباك بين السكان والمستوطنين، مضيفاً إن إسرائيلياً و4 فلسطينيين أصيبوا في المواجهة.

في حادث آخر، قال رئيس مجلس قرية ماداما، بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة، وجيه قط، إن مجموعة تضم 15 مستوطناً، أحرقوا سيارة وحطموا نوافذ منزل بالحجارة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل فلسطيني، بعد هجوم نفذه مستوطنون على بلدة غرب سلفيت. وذكرت مصادر فلسطينية بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين على بلدة قراوة بني حسان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03122023000110011019ID1107528719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث