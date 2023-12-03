الضفة.. مقتل فلسطينيين برصاص مستوطنين

تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي، وقالت السلطات الفلسطينية، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا عدة قرى، وقتلوا فلسطينيين اثنين.

وقالت إدارة الإسعاف الفلسطينية، إن رجلاً في بلدة قراوة بني حسن شمالي الضفة، تعرض لإطلاق نار في الصدر، بينما اشتبك السكان مع مستوطنين وجنود إسرائيليين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الجنود وصلوا إلى موقع الحادث، واستخدموا وسائل تفريق الشغب والرصاص الحي لفض الاشتباك بين السكان والمستوطنين، مضيفاً إن إسرائيلياً و4 فلسطينيين أصيبوا في المواجهة.

في حادث آخر، قال رئيس مجلس قرية ماداما، بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة، وجيه قط، إن مجموعة تضم 15 مستوطناً، أحرقوا سيارة وحطموا نوافذ منزل بالحجارة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل فلسطيني، بعد هجوم نفذه مستوطنون على بلدة غرب سلفيت. وذكرت مصادر فلسطينية بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين على بلدة قراوة بني حسان.

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