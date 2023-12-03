المستشفيات.. فوضى عارمة وقصص مأساوية

تعم الفوضى مستشفيات جنوبي قطاع غزة، حيث يعالج الجرحى على الأرض، في ممرات ملطخة بالدم، بينما يحمل لهم أقاربهم أكياس المصل، وسط تجمهر مواطنين وصلوا للبحث عن أحبائهم، أو لإخراج جثامين وضعت في أكياس بلاستيكية.

بعد ثمانية أسابيع على بدء ((حرب))، قطعتها هدنة مؤقتة قوامها سبعة أيام، باتت الطواقم الطبية منهكة بالكامل. لكن خدماتها يجب أن تتواصل، وسط استمرار القصف، ورغم نفاد الوقود، بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.

وتفيد الأمم المتحدة بأنه ((لا يوجد مستشفى في شمالي قطاع غزة يستطيع إجراء عمليات جراحية))، ما يستدعى نقل الجرحى من الشمال إلى مستشفيات الجنوب.

وتعمل فرق، تابعة للصليب الأحمر الدولي، على تنسيق عبور سيارات الإسعاف إلى الشمال، عبر نقطة تفتيش إسرائيلية لجلب المرضى ونقلهم إلى الجنوب.

من بين الجرحى الذين تم إجلاؤهم، هدى عبدالكريم أبو وردة (9 سنوات).

((لا تستجيب لي))

الجمعة الماضي، عندما استؤنفت العمليات العسكرية بين ((حماس))، وتل أبيب، ألقى الطيران الإسرائيلي قنبلة على منزل هدى في جباليا شمالي القطاع. إصابة هدى في الرأس، ((شظايا صاروخ، مكثت في العناية المكثفة، ثلاثة أيام، في حالة خطرة، تتنفس عن طريق جهاز التنفس الاصطناعي))، على ما يقول والدها، الذي يرافقها. ويضيف الأب بحسرة ((انظر، إنها لا تستجيب لي))، ويحاول تحريكها لعلها تستجيب، لكن من دون نتيجة . يبكي الأب على حال ابنته، ويقول ((كنا في مستشفى كمال عدوان، وصلنا (مستشفى ناصر)، بعد تنسيق الصليب الأحمر)).

اكتظاظ

يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تواصل أعمال العنف والقصف في قطاع غزة، أمر ((مرعب)). وكتب على ((إكس)) ((زار فريقنا مستشفى ناصر. كان مكتظاً بألف مريض، ما يفوق طاقته بثلاثة أضعاف. عدد لا متناهٍ من الناس يبحثون عن ملجأ، يملؤون كل ركن من المنشأة)). وأضاف ((الناس يتلقون الرعاية على الأرض، يصرخون من الألم.. هذه الظروف هي أكثر من غير ملائمة، لا يمكن تصوّرها (في مجال) تأمين الرعاية))، مجدداً الدعوة إلى وقف النار ((الآن)).

وسط الفوضى، وشح الإمكانات، لا تقتصر مهمة نقل الجرحى على خدمة الإسعاف والطوارئ، بل يشاركهم فيها المواطنون، الذين تقطعت بهم السُبل.

تصل إحدى المركبات الخاصة إلى مستشفى ناصر، فينزل منها مجموعة من الشبان يحملون مسناً جريحاً، ينقلونه على وجه السرعة إلى داخل المستشفى. ووسط تجمهر للمواطنين، تصل سيدة منقبة بصحبة سيدة أخرى، تسيل من وجهها الدماء. وما تلبث أن تدخل من باب المستشفى حتى تصطف سيارة إسعاف، ينزل منها مسعفان يحمل كل منهما طفلة جريحة بين يديه.

وقد امتلأت أركان ساحة المستشفى بالجثامين، في أكياس بلاستيكية بيضاء، أسماء أصحابها عليها، ليتسنى للأقارب التعرف إليهم ووداعهم.

راحت سيدة تسير بين الأكياس، بحثاً عمن فقدته.. تجده، وتجلس قربه، قبل أن يساعدها أحدهم على فتح الكيس، فتتحسس وجهه وهي تبكي.

في زاوية ثانية، وقف أحدهم وخلفه العشرات للصلاة على عدد من الجثامين قبل تشييعها.

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