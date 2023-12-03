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شرطة دبي تمنح بطاقة «إسعاد» لأعضاء 6 جمعيات إنسانية

12/3/2023 7:23:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع مركز بطاقة ((إسعاد)) في شرطة دبي 6 مذكرات تفاهم مع كل من: جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجمعية الإمارات للصم، وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومؤسسة الجليلة، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، يمنح بموجبها بطاقة ((إسعاد)) للفئات التالية: ((أعضاء مجلس الأمل من فئة مرضى السرطان، وأعضاء جمعية الإمارات للصم من فئة المعاقين سمعياً وضعاف السمع، وذوو الإعاقة البصرية من منتسبي جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وكذلك ذوو متلازمة داون، ممن ينتمون لجمعية الإمارات لمتلازمة داون)).

وقع المذكرات في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، في حين وقعها من جانب الجمعيات، سالم محمد بن لاحج، مدير إدارة العناية بالمرضى في مؤسسة الجليلة، ومصبح سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، وعائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعبد العزيز الحمادي، أمين السر العام لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

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