حصن فلج المعلا يحتضن احتفالات وفعاليات تراثية

حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، الفعاليات المصاحبة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ52 في حصن فلج المعلا بالإمارة.

وقام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بجولة في الحصن، وزار أجنحة المشاركين في السوق الشعبي وركن الحرف النسائية وركن القهوة الشعبية، كما شهد مسابقة الطبخ الشعبي بمشاركة وطنية تضمنت تنافساً في مختلف الأطباق الشعبية التقليدية.

وأشار رئيس دائرة السياحة والآثار إلى أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار تعزيز الوفاء والولاء للدولة، وتأكيداً على الروح الوطنية عند كافة أفراد المجتمع، مما يعكس الاحتفاء بحب الدولة في يوم وحدتها.

وتضمن الاحتفال عروضاً مقدمة من مدارس الإمارة، بالإضافة إلى عروض من الفرق الشعبية بهدف تعزيز الموروث الثقافي وإحياء القيم والعادات الإماراتية الأصيلة.

حضر الاحتفال هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعدد من المسؤولين، وجمع غفير من الحضور.

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