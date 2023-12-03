الإمارات تنسج طريقها المستدام نحو المستقبل

بمغزلِ همةٍ وعمل دؤوب تغزل دولة الإمارات طريقها نحو غد مستدام، يمنح الأمل لأجيال قادمة، غد توحدت من أجله الجهود لتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التغير المناخي.

وفي مدينة إكسبو دبي، حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف ((COP28))، احتفى العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة بحرفة السدو، التي تم إدراجها في عام 2011 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

وروى الحفل عبر السدو الذي تم نسجه يدوياً على يد حرفيي السدو الإماراتيين من ((بيت الحرفيين)) قصة نسيج الإمارات الذي توارثته الأجيال وما زالت تنسج خيوطه بكل فخر، راويةً حكاية التطور وقصص داعمي العمل المناخي الذين تفتخر بهم الإمارات وبإنجازاتهم الفارقة، مسلطةً الضوء على الشباب الإماراتي العامل في مجالات الطاقة المتجددة، وعلم النبات، والزراعة، والحفاظ على البيئة، كما تضمن العرض قصصاً لداعمي المناخ العالميين وممثلي مؤسسات حائزة جائزة زايد للاستدامة.

5 مشاهد تضمنها العرض روت حكاية الإمارات مع الاستدامة، الساعية إلى مستقبل مزدهر مشترك مع العالم في التكيف مع المناخ، والتغلب على التحديات من خلال الابتكار والتعاون، والعمل الجماعي. وحرص القائمون على العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 على إعادة استخدام المواد المستخدمة في عروض سابقة والابتعاد عن تصنيع مواد جديدة، سعياً منهم لتحقيق أهداف عام الاستدامة الذي تحتفي به الإمارات هذا العام.

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