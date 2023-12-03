سيف بن زايد يستعرض نتائج المبادرة الإماراتية الأممية I2LEC

استعرض الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نتائج المبادرة الإماراتية الأممية I2LEC التي انطلقت منذ 9 أشهر بتوجيهات القيادة الرشيدة، لصالح كافة المجتمعات حول العالم، وذلك خلال المنتدى الوزاري الدولي لمؤسسات إنفاذ القانون.

وقال سموه في تدوينة أمس، على منصة x: ((استعرضت اليوم نتائج المبادرة الإماراتية الأممية I2LEC التي انطلقت منذ 9 أشهر بتوجيهات القيادة الرشيدة، لصالح كافة المجتمعات حول العالم، وذلك خلال المنتدى الوزاري الدولي لمؤسسات إنفاذ القانون، الأول من نوعه في اجتماعات الاتفاقية الإطارية، والذي جاء ضمن فعاليات كوب 28، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 55 منظمة شرطية وإقليمية ودولية تعكس وجهات نظر مختلف قارات العالم)).

وتابع سموه: ((سعدت للنقاشات الإيجابية والبناءة، وإنه لأمرٌ مُلهم أن نرى العالم يتحد من أجل هدفٍ نبيل، تحقيق تنمية مستدامة تحترم توازن الطبيعة على كوكب الأرض، الذي نعيش عليه نحن والأجيال القادمة)).

من جهة أخرى التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مسرور بارزاني، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، لا سيما في مجالات العمل الشرطي والأمني، كما تم تبادل الآراء حول الحدث العالمي ((COP28))، ومسؤوليات الدول ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المنشودة في حماية البيئة.

كما استقبل سموه، تيو تشي هين، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)).

وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الإمارات وسنغافورة، وسبل تعزيزها، خاصة في مجالات العمل الشرطي والأمني، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى الحدث العالمي ((COP28)) وأهميته في تعزيز جهود العالم نحو مجتمعات أكثر أمناً، وذلك بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغييرات المناخية.

كما التقى أيضاً الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بنيامين أبالوس وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك على هامش مؤتمر ((COP28)) الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والوزير الضيف عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادلا الأفكار حول كيفية الاستفادة من مؤتمر الأطراف كمنصة للتعاون الدولي والابتكار في مجال البيئة.

وأكد سموه أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لتحديات التغيرات المناخية، ورسم مستقبل أكثر استدامة وأماناً للأجيال القادمة، وأن هذه اللحظة التاريخية تمثل فرصة فريدة لتعزيز الشراكة والعمل المشترك في سبيل بيئة أكثر نقاءً وعالم أكثر توازناً.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة ألكسندر زويف، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، والذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه خلال اجتماعه مع المسؤول الأممي، عدداً من المواضيع التي تتعلق بتعزيز الجهود العالمية وتحقيق التعاون الدولي المثمر، وتطرق الحديث إلى أهمية حماية المجتمعات وتعزيز أساليب الوقاية والسلامة، مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي تلعبه وكالات إنفاذ القانون في التصدي للتحديات المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي، وكان هناك توافق واضح على أهمية العمل الموحد والشامل في مواجهة هذه التحديات، استناداً إلى الإدراك العميق بالمسؤولية تجاه الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.

واستقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة الدولة للشؤون الشرطية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، على هامش مؤتمر ((COP28)).

وناقش سموه والوزيرة النيجيرية عدداً من القضايا المهمة ذات الاهتمام المتبادل، مستعرضين آفاق تعزيز التعاون القائم بين بلديهما الصديقين في مجالات الشرطة والأمن، وتناول الاجتماع؛ أهمية دعم الجهود الدولية في التصدي للجرائم البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية، بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف العالمي والالتزامات المنبثقة عن اتفاقية باريس، وأهمية الالتزام الدولي المسؤول في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وأماناً لشعوبنا ومجتمعاتنا.

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