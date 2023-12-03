محمد الشرقي يستقبل وزير الخارجية وشؤون العبادة في كوستاريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية كوستاريكا، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة.
ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيفين اللذين قدما للسلام على سموه، وجرى تبادل الحديث في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وأشاد الضيفان بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة خاصة، على جميع المستويات.
حضر اللقاء خوسيه ألبرتو بارانتيس المساعد الشخصي لوزير الخارجية وشؤون العبادة بجمهورية كوستاريكا.
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