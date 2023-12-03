محمد الشرقي يستقبل وزير الخارجية وشؤون العبادة في كوستاريكا

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية كوستاريكا، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيفين اللذين قدما للسلام على سموه، وجرى تبادل الحديث في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأشاد الضيفان بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة خاصة، على جميع المستويات.

حضر اللقاء خوسيه ألبرتو بارانتيس المساعد الشخصي لوزير الخارجية وشؤون العبادة بجمهورية كوستاريكا.

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