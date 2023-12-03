منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان ورئيس وزراء فيتنام

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، كلاً على حدة، وذلك بمقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) في مدينة إكسبو دبي، سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، يرافقه وفد ضم رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وباتر أمانوف نائب رئيس الوزراء المكلف بالنفط والغاز، وأشيرغولي بيجليف مستشار الرئيس لشؤون النفط والغاز، كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، فام مينه تشينه، رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، يرافقه وفد ضم دانغ كووك خانه وزير البيئة والموارد الطبيعية، ودو هونغ فييت نائب وزير الخارجية.

وبحث سموه وسردار بيردي محمدوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، وسبل تعزيزها في جميع المجالات خاصة المجالات التنموية، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان إلى القضايا المطروحة على أجندة ((COP28)) ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية، التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة، بما فيها قضايا العمل المناخي، وعبر عن تقديره للأدوار المتميزة، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونوه في هذا الصدد بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي، من أجل صالح البشرية ونهضتها.

وأشاد في الوقت نفسه بمداولات ونقاشات مؤتمر((COP28)) وحسن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير، الذي عبر عن ثقته بأنه سيسفر عن نتائج متميزة تخدم البشرية. وأعرب الرئيس محمدوف عن تهنئته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتمنياته لها مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مباحثات

كما بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وفام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام الصديقة، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أهم القضايا المطروحة على أجندة ((COP28)) ودور هذا المحفل العالمي المهم في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

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