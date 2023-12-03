أولوية عالمية لمنظومات صحية تحدّ من تأثير التغير المناخي

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن الإمارات من أولى الدول التي أدركت مدى تأثير التغير المناخي على جميع الجوانب المتعلقة بالصحة، ويأتي تخصيص مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يوماً للصحة، تأكيداً على الأولوية التي باتت تحظى بها الصحة وحجم الآثار التي يتركها التغير المناخي عليها، وضرورة الانتباه إلى هذه الآثار ومعالجتها بالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أن هذا اليوم سيشهد أنشطة عدة، على رأسها عقد مؤتمر وزاري للصحة والمناخ.

وأكد معاليه على هامش ((يوم الصحة)) ضمن فعاليات ((كوب 28))، الضرورة الملحة لإرساء منظومات صحية قادرة على الصمود في وجه التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، وأهمية تسريع الاستجابة الصحية لهذه التحديات، حيث باتت الآثار الصحية لتغير المناخ من موجات الحرارة إلى انتشار الأمراض المعدية تمثل تهديداً مضاعفاً للمجتمعات والأفراد.

وقال إن الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في جهودها الرامية إلى ترسيخ حلول عملية وفعالة، للحد من تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان، من خلال منظومات كفيلة بالكشف عن التغيرات الصحية، ورصد أعباء الأمراض ذات الصلة بالمناخ، والتأهب لمواجهتها بمرونة وجاهزية كاملة، وتحقيق الرعاية الصحية المستدامة، مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم جهود العمل المناخي الهادفة إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها في جميع أنحاء العالم وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المشاريع التي تستعرضها الوزارة خلال مشاركتها في ((كوب 28)) تشكل نموذجاً مهماً لمبادرات الإمارات في هذا المجال، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع ((قياس الانبعاثات الكربونية في المرافق الصحية))، ومشروع ((قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ))، إضافة إلى الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا المبتكرة، والسياسات الاستراتيجية للرعاية الصحية المستدامة.

برنامج وطني

استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج التقييم الوطني لقابلية التأثر والتكيف مع الصحة وتغير المناخ في الإمارات، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات ((يوم الصحة))، ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ((كوب 28))، والذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.

وركزت محاور البرنامج على التزام الإمارات بتقديم الرعاية الصحية المقاومة للمناخ مع التركيز على جعلها شاملة وموجهة، حيث اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات تجاه العمل المناخي، وتهدف إلى إنشاء نظام بيئي متوازن يربط بين القطاعات الرئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية نظراً لأهمية المناخ على صحة الإنسان.

وفي إطار تقييم المخاطر المناخية في الإمارات وتدابير التكيف في القطاع الصحي، أجرت الدولة تقييماً وطنياً لتغير المناخ والصحة والقابلية للتأثر والتكيف وخطة العمل الوطنية، من خلال منهجية شاملة ترتكز على تقييم المخاطر ومصادر البيانات وطرق التحليل، وانعكاساتها على الأمراض المرتبطة بالحرارة والهواء في الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية والأمراض غير المعدية.

حلول عملية

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مشاركة الوزارة في المؤتمر تأتي في إطار إبراز جهود الإمارات الرامية إلى تقديم حلول عملية وفعالة للحد من تأثير التغير المناخي على صحة الإنسان، والكشف عن التغيرات الصحية، ورصد أعباء الأمراض ذات الصلة بالمناخ والتأهب لمواجهتها بمرونة وجاهزية.

إلى جانب الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا المبتكرة والسياسات الاستراتيجية للرعاية الصحية المستدامة.

وأشار إلى أهمية تخصيص يوم للصحة ضمن مؤتمر الأطراف، والذي يعكس الأهمية البارزة لتضافر الجهود الدولية في مجالي الصحة والمناخ. ونوّه إلى مشاريع وخطط الوزارة لتعزيز الاستجابة الصحية المواكبة لتغير المناخ، من خلال تطوير أدوات تقييم قابلية التأثر والتكيف ووضع خطط تكيف وطنية لقطاع الصحة.