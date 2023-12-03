«كوب 28».. دورة تاريخية في التمويلات والمشاريع

حققت الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) انتصاراً تاريخياً مبكراً خلال الأيام الخمسة الأولى، تمثل في تحويل التعهدات من جانب العديد من الدول المشاركة إلى تمويلات ومشاريع على الأرض، ما جعل الدورة الحالية من ((كوب 28)) هي الأنجح في سلسلة دورات مؤتمرات الأطراف.

30 مليار دولار

أكبر صندوق استثماري خاص للمناخ أطلقته الإمارات بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص بحلول العام 2030.

200 مليون دولار

تعهد إماراتي موجه إلى صندوق النقد الدولي لدعم مواجهة التغير المناخي في الدول ذات الدخل المنخفض.

100 مليار دولار

تمويلات مناخية مطلوبة للدول النامية يقدرها مؤتمر الأطراف ومؤسسات دولية رائدة.

صندوق الخسائر والأضرار

109 ملايين دولار

مساهمة إيطالية يتم تخصيص جزء منها في صندوق المناخ بأفريقيا.

100 مليون دولار

مساهمة إماراتية لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

100 مليون دولار

مساهمة ألمانية توجه لمشروعات لتوليد الطاقة النظيفة.

76 مليون دولار

مساهمة بريطانية يتم توظيفها في مشاريع لتقليل الانبعاثات.

17.5 مليون دولار

مساهمة أمريكية تستخدم في توظيف الابتكارات لمواجهة التغيرات المناخية.

10 ملايين دولار

مساهمة يابانية يتم توظيفها في أغراض الأبحاث العلمية.

جهود دولية

40 مليار دولار

يخصصها البنك الدولي من تمويلاته السنوية للمشروعات المرتبطة بالمناخ.

2.5 مليار دولار

عوائد أعلن عنها البنك الدولي بالاستثمار في أسواق الكربون العالمية.

5 مليارات دولار

يستهدف منتدى ((كوب 28 للأعمال التجارية والخيرية)) جمعها لتعزيز الحفاظ على الطبيعة.

1 مليار دولار

تعهدات مالية جماعية مخصصة لمعالجة احتياجات الجانب الصحي من أزمة المناخ.

200 مليون دولار

تعهدات لدعم إعلان الإمارات للنظم الغذائية والزراعة ويتمثل في تدشين برنامج للتعاون وتبادل الخبرات.

2.5 مليار دولار

مبلغ يستهدف إعلان الإمارات للنظم الغذائية والزراعة جمعه لإحداث التطوير الشامل في النظم الغذائية والزراعة المستدامة.

1.7 مليار دولار

تعهدات بتمويل مشروعات تتعلق بحماية الطبيعة في مختلف دول العالم وخصوصاً الفقيرة.

200 مليون دولار

قيمة شراكة بين الإمارات ومؤسسة ((بيل وميليندا غيتس)) لدعم النظم الغذائية والابتكار الزراعي والعمل المناخي.

160 مليون هكتار

من الأراضي يتم تخصيصها وتعتمد على الزراعة المتجددة لإحداث نقلة في النظم الغذائية.

مشاريع عملاقة

14 مليار دولار

قيمة استثمارات لشركة ((مصدر)) في مشروع محطات ((دوغر بانك ساوث)) لطاقة الرياح والتابع لشركة ((آر دبليو إي)) الألمانية.

10 جيجاوات

قدرة مشاريع طاقة نظيفة تقوم ((مصدر)) بتطويرها في ماليزيا تشمل محطات طاقة شمسية.

150 ميجاواط

قدرة مشروع للطاقة الشمسية تقوم ((مصدر)) بتطويره في أنجولا.

إطلاق مبادرات رائدة

الإطار العالمي للتمويل المناخي.

المسرع العالمي لخفض الانبعاثات.

إعلان ((كوب 28)) بشأن المناخ والصحة.

مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا.

تدشين أول جناح للأديان في مؤتمرات الأطراف.