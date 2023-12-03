حضور فعّال للمصارف الإماراتية في مركز التمويل المناخي

يعتبر مركز التمويل المناخي إحدى الوجهات الرئيسة التي يقصدها الزوار في المنطقة الخضراء، الذين يدفعهم الشغف للتعرف إلى الجهود المبذولة والمساهمات التي قدمتها المؤسسات المالية العالمية والمحلية في قطاع التمويل المستدام، حيث يضم المركز عدداً كبيراً من المؤسسات المالية، وتستحوذ المؤسسات المالية في الدولة والبنوك المحلية على مساحة شاسعة من المركز الذي يضم نخبة من المؤسسات المختلفة، الأمر الذي يعكس مدى نجاح دولة الإمارات في غرس نهج الاستدامة كمنهج عمل ونمط حياة لدى الأفراد والمؤسسات.

تقديم الدعم

وتستعرض المؤسسات المالية مسيرة الاستدامة، التي بدأتها منذ سنوات طويلة والمساعي المتواصلة في تمويل المشاريع الخضراء، وأهمية القيام بعملية التمويل للمجتمعات والمؤسسات لإحداث فارق في المناخ، من خلال تشجيعها وتقديم الدعم لها لخفض الانبعاثات عبر تأسيس مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة.

ويعكس مركز التمويل الأخضر في كوب 28 مستوى الوعي الذي بلغه المستثمرون والشركات، والذي أصبحوا أكثر إدراكاً للآثار الضخمة، التي يترتب عليها تغيّر المناخ، وباتوا يضعون البيئة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات التجارية، وهذا ما منح مصطلح الاستثمار المستدام انتشاراً كبيراً في جميع أنحاء العالم، ولذلك نشهد في وقتنا الحالي إطلاق العديد من المبادرات في الكثير من الدول، لدعم أهداف الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة.

أطر جديدة

ويعتبر المركز في صميم مساعي ((كوب 28)) لتحقيق نقلة نوعية في الجهود الخاصة بتفعيل العمل المناخي، ويستضيف أهم الجهات العالمية الفاعلة في قطاع التمويل، حيث يشهد العديد من النقاشات وطرح الأفكار والإعلان عن تطبيق الالتزامات الخاصة بالموضوع المناخية الحيوية إلى واقع ملموس مثل أسواق الكربون الطوعية ورأس المال الأخضر والتمويل العالمي، ومسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

كما يستضيف التحول العادل نحو اقتصاد أكثر مرونة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بالنسبة للاقتصادات الناشئة والدول النامية، ويساعد المركز من خلال ديناميكية الحوارات، التي يستضيفها على وضع مسار نحو مستقبل أخضر أكثر مرونة، حيث سيتم تطوير وإعادة هيكلية منظومة التمويل المناخي العالمي، من خلال أطر عمل جديدة لتحقيق تأثير ملموس وفعال، وانطلاقاً من أهميته استحوذ تمويل العمل المناخي على حيز كبير في مؤتمر ((كوب 28))، الذي انطلقت فعالياته مؤخراً، وركز على ضرورة أن يكون التمويل متاحاً أكثر، وأسهل وصولاً للدول النامية وبكلفة مقبولة.