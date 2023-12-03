21 دولة تؤيد مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات

أعلن قادة عدد من دول العالم التزامهم بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 وذلك لتحقيق الحياد المناخي، حيث تم إطلاق ((إعلان مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050)) من قبل رؤساء تسع دول، مع تأييد 21 دولة لهذا الإعلان من بينها: الإمارات، كندا، جمهورية التشيك، غانا، فنلندا، المجر، اليابان، مولدوفا، منغوليا، المغرب، هولندا، بولندا، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

ويحدد الإعلان الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، أهمية الطاقة النووية كمصدر نظيف وموثوق للطاقة الكهربائية، إلى جانب ضرورة تسريع نمو وتطوير الطاقة النووية من أجل تلبية احتياجات الطاقة، بما في ذلك التقنيات المتقدمة مثل البخار والهيدروجين، والحرارة، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية.

إجراءات

يأتي الإعلان في وقت يجتمع قادة العالم في ((كوب 28)) لمناقشة الإجراءات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي وضمان بقاء درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة من درجات حرارة ما قبل النهضة الصناعية، ولا سيما أن أنظمة الطاقة العالمية تتسبب بنحو 70 % من إجمالي الانبعاثات الكربونية، حيث يتسبب إنتاج الطاقة بما يقرب من 30 % من إجمالي هذه الانبعاثات، وبالتالي فإن خفض البصمة الكربونية لقطاعات الكهرباء والتدفئة والأنشطة الصناعية والنقل، يعد أمراً محورياً لخفض الانبعاثات.

ويؤكد الإعلان أهمية الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، وأن الطاقة النووية هي بالفعل ثاني أكبر مصدر لطاقة الحمل الأساسي النظيفة في شبكات الكهرباء على مستوى العالم، وأكبر مصدر للكهرباء النظيفة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما يأخذ الإعلان في الاعتبار تحليلات الخبراء من وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة النووية العالمية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ووكالة الطاقة الدولية، الذين أجمعوا على الحاجة إلى نمو كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

كما يشجع الإعلان على الشراكات والابتكارات والالتزام من جانب حكومات ومنظمات مالية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، لتهيئة الأجواء السياسية وحشد الموارد اللازمة لمثل هذا النمو.

مصدر نظيف

وبهذا المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: توفر الطاقة النووية مصدراً أساسياً نظيفاً ومستقراً للطاقة، وعلى هذا الأساس اتخذت الإمارات قرارها في 2009 بالسعي للحصول على هذا المصدر المهم للطاقة، واليوم تقوم الطاقة النووية بخفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة في جميع أنحاء الدولة.

ونحن ننظر إلى الطاقة النووية كجزء من محفظة متوازنة من مصادر الطاقة، ونحن ملتزمون بالتعاون مع البلدان الأخرى لبحث سبل تحقيق ذلك بطريقة آمنة ومستدامة، وفي هذا الإطار، تدعم الإمارات هذا الإعلان المهم والذي يعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى الحياد المناخي.

وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: يؤكد هذا الإعلان أهمية الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. والأهم من ذلك، أن هذا الإعلان يحمل رسالة أمل للشباب، بأنهم يعتمدون علينا في اتخاذ القرارات الصحيحة اليوم، بينما نعمل على تسريع خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة.

ويعد اجتماع الدول في الإمارات لإصدار هذا الإعلان رسالة واضحة مفادها أن الطاقة النووية تشكل جزءاً كبيراً من الحل ويجب دعمها مثل المصادر النظيفة الأخرى، ولا سيما أن قطاع الطاقة النووية يشهد تقدماً ملحوظاً من خلال الابتكار في مجال التقنيات المتقدمة لإنتاج الهيدروجين والحرارة والبخار والأمونيا، علاوة على خفض البصمة الكربونية لشبكات الكهرباء، وكذلك تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك.

موقعون

وكان ممثلو الحكومات الموقعون على الإعلان هم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، والرئيس البلغاري رومين راديف، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لتغير المناخ، وكلير كوتينيو وزيرة الدولة لأمن الطاقة والحياد المناخي البريطانية، وكانغ كيونغ سونغ نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومحمد الحمادي رئيس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، وأندرس أدلركروتز وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي، وكاثرين ستيوارت سفيرة تغير المناخ الكندية، وسفيتلانا غرينشوك نائبة وزير الطاقة الأوكراني، وأغنيس بانييه روناشير وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والأعمال والصناعة السويدي إيبا بوش، ووزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا لوكازيوسكا-ترزسياكوفسكا، ووزير الطاقة الروماني سيباستيان بوردويا، ووزير الدولة في وزارة البيئة والمناخ السلوفيني أوروس فاجل، ووزير الدولة في وزارة الاقتصاد السلوفاكي فلاديمير سيموناك، ووزير الدولة للطاقة والمناخ الهنغاري تيلا شتاينر، ووزير الطاقة البلغاري رومين راديف، والرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا ولوك ريمونت، والمدير العام للمنظمة النووية العالمية الدكتورة سما بلباو إي ليون.

طلب متزايدوقال المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ جون كيري: توفر الطاقة النووية نحو ثلث الطاقة النظيفة على مستوى العالم في الوقت الحالي.

ونحن نسعى لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، ولا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تدرك أن هذا عنصر ضروري لتوفير الطاقة. إن الطاقة النووية هي إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها مواجهة هذا التحدي المتمثل في الحياد المناخي بحلول عام 2050 وربما التغلب عليه بشكل كبير.