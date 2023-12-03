شريف العلماء: نستهدف رفع قدرة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات في 2030

قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إننا نستهدف رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول 2030.

وأكد أن استضافة الإمارات العالم على أرضها في ((كوب 28)) تشكل فرصة مثالية لنحتفي جميعاً بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رائداً في مجال الاستدامة والعمل المناخي، ويؤمن بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وقد عكست سياساته ومبادراته هذا الالتزام الراسخ.

جاء ذلك خلال جلسة ((الشباب وأجندة الانتقال في قطاع الطاقة)) ضمن مؤتمر الطاقة الطلابي الذي نظمته جامعة نيويورك أبوظبي وشركة Student Energy خلال ((كوب 28))، وركزت الجلسة على الدور الحاسم للشباب في قيادة التغيير الإيجابي وتحفيز العمل نحو مستقبل الطاقة المستدامة.

واستهل شريف العلماء كلمته بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: ((من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة ونستفيد من الدروس والنتائج))، وقال: ((قصة نجاح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل المناخي تعد من الأمثلة الملهمة في القيادة البيئية والاستدامة، وكان دوره بارزاً في دعم الطاقة المتجددة والنظيفة، ما أسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاقتصاد الأخضر)).

وتابع العلماء: ((كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أوائل من دمجوا التنمية المستدامة في ثوابت حكمه، بفضل فهمه الفطري للطبيعة وانتمائه إلى جيل تعلم كيفية التوحد مع بيئتهم، وكان سابقاً لعصره، حيث جرّب تطبيق الطاقة الشمسية التي كانت في بداياتها قبل 4 عقود في ثمانينيات القرن الماضي، حيث استدعى فريقاً من طلاب الهندسة من جامعة الإمارات لبناء وتركيب مضخات مياه شمسية في حديقته الخاصة، ليتمكن من مراقبتها أثناء العمل، وكان ذلك أول استخدام لهذه التقنية الناشئة، كما دعم الكثير من المشاريع التي تُعنى بالطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً ودولياً)).

دور مؤثر

وأوضح العلماء أن الإمارات تواصل دورها قوة مؤثرة في مجال الاستدامة، وقد أصبحت بفضل رؤى القيادة المستلهمة من فكر الشيخ زايد، لاعباً عالمياً بارزاً في انتقال الطاقة، ومن أكبر المستثمرين في العالم في مجال الطاقة النظيفة، ورائدة في خفض تكلفة الطاقة المتجددة، وموطناً لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.

واختتم: ((نحن ماضون قدماً في جهودنا التحولية في قطاع الطاقة، حيث عقدنا العزم على رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، في ظل التوقعات بزيادة في الطلب على الطاقة نتيجة النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمتوقع أن ينمو ليصل إلى نحو 211 تيراواط ساعة بحلول عام 2030)).