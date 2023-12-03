طحنون بن زايد وبيل غيتس يبحثان تحديات العمل المناخي الدولي

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبيل غيتس، الرئيس المشارك لـ ((مؤسسة بيل وميليندا غيتس))، تحديات العمل المناخي الدولي، وأهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يمثل محطة استثنائية في دفع العمل المناخي المشترك، وتسريع الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، من خلال التعاون والعمل الجماعي الذي يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للبشرية.

وهنأ بيل غيتس سموه - خلال اللقاء - بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والنماء والازدهار.

كما تطرق سموه وبيل غيتس إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول مستدامة وفاعلة لمواجهة التحديات البيئية.. بجانب ما يمثله الابتكار من ضرورة في التعامل مع هذه التحديات العالمية المشتركة والحفاظ على البيئة ومواردها وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعات الطاقة المتجددة لزيادة كفاءة مشاريعها وأدائها وتحسينها.. مؤكدين في هذا السياق دورها في إيجاد الحلول لمستقبل أكثر استدامة يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق صافي انبعاثات صفري.