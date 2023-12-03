رئيس الدولة يبحث مع قادة دول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي، فقد التقى سموه- كلاً على حدة - الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، وبولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو.

وبحث سموه مع القادة المشاركين في ((COP28)) العلاقات الثنائية بين الإمارات ودولهم الصديقة، وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة مجالات التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة مع الضيوف عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال وفعاليات ((COP28))، متطلعين إلى الخروج بنتائج عملية تسهم في دفع نوعي لمسار العمل المناخي الدولي، في ظل التداعيات الخطيرة لتغير المناخ على العالم أجمع.

وأشاد القادة خلال هذه اللقاءات بالمبادرة، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال كلمته في ((القمة العالمية للعمل المناخي))، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مؤكدين ما تمثله هذه المبادرة من أهمية على صعيد سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي، ودعم الاستدامة لما فيه خير البشرية

.حضر اللقاءات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف ((COP28))، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين.