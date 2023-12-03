مذكرة تفاهم بين الإمارات وكازاخستان لتنمية مصادر الطاقة منخفضة الكربون

وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان، ممثلة في صندوق الثروة السيادية سامروك كازينا، بصفتها شركة مساهمة، مذكرة تفاهم بشأن تنمية مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الطاقة لكلا البلدين.

جهود مشتركة

وتعكس المذكرة الجهود المشتركة نحو تطوير مشاريع ومبادرات الطاقة المستدامة، لدعم أجندة العمل المناخي، وتعزيز أثرها الإيجابي في الاقتصاد الشامل والمستدام.

وبموجب مذكرة التفاهم، يهدف الطرفان إلى استكشاف فرص الاستثمار، والاستفادة منها في مجال الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك، دعم تطوير مصادر جديدة، كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات بين البلدين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة، لتعزيز تبادل المعرفة في هذا المجال.

وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار في الإمارات: تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل انتشار ونمو مصادر توليد الطاقة منخفضة الكربون، والتي لها بالفعل دور مهم في كلا البلدين، فمن خلال الاستفادة من خبراتنا المشتركة، سنخلق فرصاً جديدة لنمو دولنا نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بما يدعم طموحات وأهداف الاستدامة، وينعكس بلا شك على أجيال المستقبل.

وترتكز مذكرة التفاهم على تاريخ قائم من العلاقات الثنائية العميقة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، التي تمتد على مدى ثلاثة عقود.