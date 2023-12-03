أنشطة تفاعلية في منصة هيئة كهرباء ومياه دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور إلى زيارة منصتها المشاركة في ((كوب 28))، للتعرّف إلى أهم مشاريع الهيئة وبرامجها الرائدة عالمياً، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة، والمشاركة في ورش العمل والأنشطة التفاعلية والجلسات حول مواضيع الاستدامة واستشراف وصنع المستقبل والتحوّل الرقمي والطاقة الخضراء، التي تستضيفها المنصة في المنطقة الخضراء والتي تركز على جهود الهيئة لدعم الطموحات المناخية، وتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم.
مشاريع
وبوصفها شريكاً رئيسياً للمسار في ((كوب 28)) تستعرض الهيئة في منصتها أبرز مشاريعها ومبادراتها وبرامجها التي تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومجمع حصيان لتحلية المياه، والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومركز البيانات الأخضر التابع لشركة ((مورو))، ومركز الابتكار، والمركز الذكي، والمبنى الرئيسي الجديد لهيئة هيئة كهرباء ومياه دبي الذي يحمل اسم ((مبنى الشراع))، وبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء ((سبيس دي)) ومبادرة ((الشاحن الأخضر)) للمركبات الكهربائية، ومبادرة ((شمس دبي))، إضافة إلى معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية.
كما تستعرض المنصة الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنها ((ماي دبي))، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)).
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