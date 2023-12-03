أنشطة تفاعلية في منصة هيئة كهرباء ومياه دبي

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور إلى زيارة منصتها المشاركة في ((كوب 28))، للتعرّف إلى أهم مشاريع الهيئة وبرامجها الرائدة عالمياً، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة، والمشاركة في ورش العمل والأنشطة التفاعلية والجلسات حول مواضيع الاستدامة واستشراف وصنع المستقبل والتحوّل الرقمي والطاقة الخضراء، التي تستضيفها المنصة في المنطقة الخضراء والتي تركز على جهود الهيئة لدعم الطموحات المناخية، وتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم.

مشاريع

وبوصفها شريكاً رئيسياً للمسار في ((كوب 28)) تستعرض الهيئة في منصتها أبرز مشاريعها ومبادراتها وبرامجها التي تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومجمع حصيان لتحلية المياه، والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومركز البيانات الأخضر التابع لشركة ((مورو))، ومركز الابتكار، والمركز الذكي، والمبنى الرئيسي الجديد لهيئة هيئة كهرباء ومياه دبي الذي يحمل اسم ((مبنى الشراع))، وبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء ((سبيس دي)) ومبادرة ((الشاحن الأخضر)) للمركبات الكهربائية، ومبادرة ((شمس دبي))، إضافة إلى معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية.

كما تستعرض المنصة الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنها ((ماي دبي))، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)).