أحمد الفلاسي: تمكين الشباب من التعليم المناخي يسهم في إيجاد حلول للتحديات العالمية

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن دعم وتأهيل وتمكين الشباب والطلبة من التعليم المناخي، سيسهم في تقديم حلول مبتكرة لأبرز التحديات التي تواجه عالمنا، وفي مقدمها قضية التغيّر المناخي.

ونوه معاليه خلال الكلمة الرئيسة في جلسة الشباب والتعليم، خلال أعمال ((القمة العالمية للعمل المناخي))، المنعقدة في ((كوب 28))، بالدور الحيوي الذي يلعبه مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد، والذي تستضيفه وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر، في تسليط الضوء على أهمية التعليم في مواجهة التغير المناخي.

ولفت معالي أحمد الفلاسي إلى سعي المركز لأن يكون التعليم جزءاً أساسياً من النقاشات العالمية حول سبل دعم الاستدامة، واقتراح الحلول العملية التي يمكن أن تحول الأقوال النظرية إلى أفعال مؤثرة إيجاباً في حياة المجتمعات حول العالم.

وأشار معاليه إلى أن إرث مركز التعليم الأخضر، سيمتد إلى ما بعد ((كوب 28))، لتستفيد منه الدول المستضيفة لمؤتمرات الأطراف المقبلة، حيث تحرص الإمارات، بالتعاون مع شركائها، على توفير كافة الموارد والخبرات والمواد اللازمة لدخول التعليم المناخي ضمن النظم التعليمية، بما يمكن كافة الدول حول العالم من الاستفادة منها.

وشدد معالي أحمد الفلاسي على أهمية الشراكات البناءة والتعاون مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي، لتحقيق تغيير إيجابي مستدام، يشمل كافة جوانب العملية التعليمية، من تربويين ومناهج ونظم تعليمية وآليات عمل، وبما ينعكس في النهاية على مصلحة الطلبة.