«إمباور» تستضيف القمة العالمية لتبريد المناطق غداً

يحتضن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ((كوب 28))، القمة العالمية لتبريد المناطق، التي تستضيفها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))؛ أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وتنظمها الجمعية الدولية لطاقة المناطق، غداً في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة عالمية واسعة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة، ومهتمين بقضايا البيئة حول العالم من 197 دولة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ ((إمباور)): مشاركة ((إمباور)) في مؤتمر الأطراف تكتسب أهمية كبيرة، سواء على صعيد المشاركة أو حجمها، ويتجلى ذلك بحشد كبار اللاعبين في صناعة تبريد المناطق العالميين من مختلف دول العالم، موضحاً أن تفرد مشاركة ((إمباور)) في الحدث الدولي تأتي ترجمة لاستراتيجيتها الدولية في بذل الدعم والإسناد لقضايا المجتمعات الإنسانية، وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية، مؤكداً على مواصلة ((إمباور)) مسؤوليتها المجتمعية في نشر الوعي بخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري وآثاره السلبية على الإنسانية ومسيرة التنمية في مختلف دول العالم، وشدد على حرص ((إمباور)) في رعايتها للمبادرات الداعمة للأجندة الدولية وجهود الإمارات للتصدي للاحترار المناخي والتعاطي مع التغيرات المناخية بأهمية كبيرة.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي إلى أن أجندة القمة غنية بالفعاليات التي تتناغم مع ضخامة موضوع الحدث الدولي المنعقد حالياً في دبي لجهة حشد الجهود الدولية لتبني سياسات وخطط تنفيذية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.