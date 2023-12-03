الطاقة النووية تعود بقوة إلى دائرة الاهتمام

عندما استضافت فرنسا معرضاً للطاقة النووية للمرة الأولى منذ عقد تقريباً، في أعقاب كارثة مفاعل ((فوكوشيما))، لم يحظ باهتمام كبير. وتمثلت جل مخاوف المنظمين منذ عامين في تفادي المحتجين المناهضين للطاقة النووية وتعكيرهم صفو الحدث.

لكن الضجة التي حظي بها المحفل الواسع هذا الأسبوع، على أطراف باريس، كانت واضحة للعيان بلا أدنى شك. فقد حضرت ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2023، وهي طالبة هندسة نووية، للمساعدة في تسليط الضوء على الحدث، الذي شهد عرض قفازات واقية من الإشعاعات، بالإضافة لتصميمات لمفاعلات صغيرة مزودة بأحدث التقنيات.

كانت الرسالة واضحة: الطاقة النووية عادت من جديد. وتهدف فرنسا، وهي الأبرز في مجال الطاقة النووية الأوروبية بما لديها من 56 مفاعلاً، إلى أن تكون في قلب إعادة إحياء الطاقة النووية. وقالت سيلفي بيرمان، السفيرة الفرنسية السابقة لدى الصين وروسيا التي ترأس معرض باريس: ((نخرج لتونا من حقبة من المحرمات فيما يتعلق بالطاقة النووية)). وأضافت إن صناعة الطاقة النووية بما توفره من تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، تحظى باهتمام للمرة الأولى في قمة الأطراف (كوب 28) المنعقدة حالياً في دولة الإمارات في حدث مخصص لها.

لقد تغيرت الآراء بشأن الطاقة النووية، بعد أعوام من التراجع والركود؛ في ظل المخاوف المتصاعدة المتعلقة بتغير المناخ إلى جانب أزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، حينما انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية، وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا. وحتى اليابان، موطن مفاعل ((فوكوشيما)) الذي انصهر في 2011، أعادت تشغيل مفاعلاتها المتوقفة عن العمل، فيما تنظر بلدان أخرى في إنشاء مفاعلات جديدة، ما يمنح الموردين أسباباً إضافية للتفاؤل.

لكن ما يظل غير واضح هو التحول من مرحلة التطلعات إلى عالم الواقع في قطاع يعد فيه بناء المفاعلات مكلفاً وبطيئاً، خصوصاً بعد نزيف العمالة الماهرة من القطاع بعد عقود من غياب المشروعات الجديدة.

وترمي الحملة الترويجية التي تقف وراءها فرنسا ودول أخرى مؤيدة للطاقة النووية، إلى إيجاد حلول لبعض من العقبات الكبيرة. وبحسب رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر المشكلات جسامة هو التمويل، بما في ذلك من الهيئات متعددة الأطراف.

وكانت باريس، المستفيدة للغاية من مكاسب الاتحاد الأوروبي بالحصول على بعض الدعم لمفاعلاتها الموجودة بالفعل، التي واجهت معارضة من قبل ألمانيا المناهضة للطاقة النووية، دعت على سبيل المثال مصرف الاستثمار الأوروبي إلى المساعدة في تمويل بناء مفاعلات جديدة.

وقال غروسي: ((بنيت المفاعلات النووية بسرعة شديدة حينما كان التمويل موجوداً))، مستشهداً بالإمارات، التي انطلقت بسرعة الصاروخ، من الصفر إلى امتلاك أربعة مفاعلات ساعدتها كوريا على بنائها في قرابة ثماني سنوات، بتكلفة تزيد على 20 مليار دولار، وتعمل جميعها تقريباً في الوقت الراهن.

ثمة الكثير لإثباته أيضاً من الناحية الصناعية. وتهدف ((إي دي إف))، مشغلة الطاقة النووية التي تديرها الدولة الفرنسية، بحسب لوك ريمون، رئيسها التنفيذي، إلى بناء مفاعل واحد سنوياً بقدرة 1.6 غيغاواط تقريباً، بمجرد شروعها في تنفيذ الطلبيات الجديدة لبناء 6 مفاعلات جديدة على الأقل في فرنسا بحلول منتصف العقد المقبل.

ويعد هذا هدفاً طموحاً للغاية، بالنظر إلى النموذج الأولي شمالي فرنسا، المسمى ((فلامانفيل 3))، الذي ظل في طور البناء طيلة 16 عاماً. ويرد ريمون بأن المشروعات الموازية من شأنها المساعدة في تحسن أداء ((إيه دي أف)) وتسريعه، وذلك بعد أن قدمت المجموعة المملوكة للدولة عطاءات لمشروعات في كل من الهند وجمهورية التشيك.

هناك أيضاً تحديات أخرى، فقد ظلت دول كثير معتمدة على الوقود النووي الروسي لسنوات طويلة، بما في ذلك مجموعة المفاعلات الأمريكية، وقد يتطلب الأمر أعواماً عدة لإيجاد بدائل كافية.

وتبلغ حصة الطاقة النووية من مزيج توليد الكهرباء العالمي قرابة 10 % في وقتنا الراهن، لكن تتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقاءه عند هذا المستوى في غضون العشرين عاماً المقبلة، إن لم تقل طفيفاً، ما لم تكن هناك مشروعات أكثر طموحاً لبناء مفاعلات.

ومع ذلك، سلط مطورون الضوء على أن المعركة الحامية الوطيس ستكون في ميدان الحصول على دعم سياسي لمنحهم الرؤية التي يحتاجونها. وإذا ما كانت الرسائل الإيجابية الواردة من باريس بعامل مبشر، فهذا الجزء من المعادلة النووية المعقدة في طريقه إلى الحل.

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