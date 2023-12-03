البيع على المكشوف.. سوء فهم شائع لاستراتيجية استثمارية

لطالما حمل البيع على المكشوف صورة سلبية لدى الكثيرين، هو ببساطة استراتيجية استثمارية تقوم على بيع أصل مُقترض لتوقع انخفاض سعره، ثم شرائه مرة أُخرى وإعادته. لكن هذه العملية غالباً ما يتم ربطها بالمصرفيين قساة القلوب الذين يجنون الأرباح على حساب مصائب الآخرين.

وقد أبرز فيلم ((ذا بيج شورت)) الذي أنتجته هوليوود في العام 2015 ووثق كيف جمع بعض المتداولين مليارات الدولارات من خلال المراهنة ضد سوق الإسكان الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية، ناقلاً هذه المُمارسة إلى ذهن ووعي الجماهير على نطاق أوسع.

وعلاوة على الهواجس الأخلاقية، يدّعي المنتقدون أن ((البيع على المكشوف)) يُثير الذعر، ويتسبب في انهيار أسعار الأسهم ويُعاقب الجمهور. وعادةً ما استجابت السُلطات بتضييق الخِناق على هذه المُمارسة، وآخر مُحاولة لذلك كانت في كوريا الجنوبية.

لقد فرضت لجنة الخدمات المالية في سيؤول حظراً على البيع على المكشوف على الأسهم المُدرجة حتى يونيو 2024.

وأشار المُشككون إلى أن هذه خطوة سياسية لاسترضاء مُستثمري التجزئة المحليين، الذين أصبحوا قوة مُهيمنة على سوق الأسهم، ولتصوير المتداولين على أنهم ((البعبع)) المسؤول عن الأسعار المنخفضة قبل الانتخابات في أبريل.

وقالت لجنة الخدمات المالية من جانبها إنها في الواقع تحاول القضاء على الأشكال الأكثر فظاعة من عمليات البيع على المكشوف.

وبغض النظر عن أسبابهم، فنادراً ما تصمُد الحُجج التي يُقدمها منتقدو البيع على المكشوف.

إن هذه الاستراتيجية لتداول الأسهم تُعد جزءاً أساسياً من كل سوق حُرة سليمة وشفافة. وحظرها لا يضر فحسب، بل هو أيضاً غير فعّال. أولاً، يُسهل البيع على المكشوف عملية اكتشاف الأسعار. ونظراً لأن البائعين على المكشوف يواجهون خسائر كبيرة مُحتملة إذا لم تنخفض الأسعار، فإن تداولاتهم غالباً ما تستند إلى بحث مُكثف. ومن خلال الضغط على الأسعار لتنخفض، فإن هذه المُمارسة تساعد في إعادة تقييم الأسهم التي تسجل أداءً مبالغاً فيه إلى تقييم أكثر عدالة. كما توفر فرصة المراجحة دافعاً للتعمُق في الأوضاع المالية للشركات.

وكان جيم تشانوس، الذي قرر أخيراً إغلاق صندوق التحوط الخاص به، في ظل الضغوطات على نموذج أعمال الأسهم قصيرة الأجل بسبب الأسواق الصاعدة، جمع ملايين الدولارات بعد اكتشافه عدم اتساق في البيانات المالية لدى كل من شركتيّ إنرون ووايركارد قبل إفلاسهما.

ثانياً، يدعم البيع على المكشوف السيولة وإدارة المخاطر. وكانت العديد من الدول فرضت خلال الأزمة المالية، بما في ذلك الولايات المُتحدة، حظراً على البيع على المكشوف؛ بسبب المخاوف من مزيد من سوء الأوضاع الأسواق الهابطة، لكن دراسة أجراها الاحتياطي الفدرالي في نيويورك كشفت عن أن الحظر لم يمنع انخفاض أسعار الأسهم. كما أنه أدى إلى انخفاض السيولة وارتفاع تكاليف التداول.

وتوصلت الدراسة لنتائج مُماثلة للحظر الذي تم فرضه في ست دول أوروبية في مارس 2020، مُشيرةً إلى أن الأسواق المالية الصغيرة والشركات هي التي تضرَّرَت أكثر.

ثالثاً، من المُحتمل أن يصبح وضع المستثمرين العاديين أسوأ بدون البيع على المكشوف، فقد ثَبُت أن رفع القيود المفروضة على ((البيع على المكشوف)) يحد من مخاطر انهيار السوق، من خلال تحسين كفاءة استثمار الأعمال وتوفير معلومات قيمة. وفي الواقع، تُعتبر هذه العملية بمثابة فحص مهم لتفاؤل السوق والذي غالباً ما يميل إلى التحول إلى فُقاعة.

وأيضاً تُشير الأبحاث التي أجرتها سلطة السلوك المالي في المملكة المُتحدة إلى أن فوائد التداول النشط على مستوى السوق يُمكن أن تتضاءل إذا نمت صناعة إدارة الصناديق السلبية الأقل تكلفة بشكل غير متناسب وكبير.

ومع ذلك، فهناك أشكال ضارة من هذه الممارسة.

وتتضمن استراتيجية ((البيع المكشوف والتشويه)) والتي تقوم على البيع على المكشوف لسهم ثم نشر معلومات كاذبة. وهذا بالفعل أمر غير قانوني، ولكن على السُلطات التأكد من قدرتها على تحديد هذه الحالات والاستجابة لها بشكل أسرع، خاصة مع مساعدة منصات التواصل الاجتماعي في تضخيم تأثيرات هذه الهجمات.

وهناك أيضاً ((البيع العاري على المكشوف))، أي بيع الأسهم بدون الاقتراض أو الترتيب للاقتراض، وهو محظور بالفعل في العديد من الولايات القضائية، حيث يزيد من مخاطر الصفقات التي لم تتم تسويتها.

وتزعُم لجنة الخدمات المالية الكورية أن حظرها يستهدف التصدي للبيع العاري على المكشوف، لكن المُشاركين في السوق يشككون في أن هذه المُمارسة منتشرة أو حتى مُربحة.

وفي كلتا الحالتين، ونظراً للدور الأساسي الذي يلعبه البيع على المكشوف في جودة وكفاءة السوق المالية، فإن حظر كوريا الجنوبية يقوض طموحها الطويل في الارتقاء إلى مرتبة السوق المُتقدمة من خلال مزودي المؤشرات الرائدين.

وهكذا، يتم تقديم البائعين على المكشوف في الأسواق الهابطة والضعيفة باستمرار كأكباش فداء. لكن على السُلطات والجمهور أن يتذكرا بأن المظاهر قد تكون خادعة.

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