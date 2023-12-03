سان فرانسيسكو.. المدينة المتألقة تفتقر كثيراً إلى النظافة

للحظة قصيرة ومشرقة، كانت مدينة سان فرانسيسكو نظيفة؛ حيث تحركت سلطات المدينة سريعاً استعداداً لوصول قادة العالم لقمة رفيعة المستوى منذ فترة قصيرة، فتم تنظيف الشوارع وتجميل الأحياء المهملة وسط المدينة.

كان تغييراً هائلاً، لكنه لم يدم طويلاً. فسان فرانسيسكو هي مدينة البقع. تبدو فيها الشمس متألقة ومياه الخليج متلألئة، لكن الشوارع غارقة في القذارة في وسط المدينة. وقد تبدو بعض البقع مقبولة ومستساغة، فالطقس الدافئ يعني نمو الأشجار المثمرة على جانبي الطرق، لتتساقط ثمار الكرز وقرون الخروب التي تسحقها الأقدام. لكن في هذه المدينة معظم البقع في المدينة مصدرها الإنسان.

كل عام، تتلقى دائرة الأشغال العامة في سان فرانسيسكو آلاف التقارير عن وجود فضلات بشرية في شوارعها. ومن الطبيعي أن يشغل هذا الأمر بال السكان المحليين ويزعجهم كثيراً. لم يمض وقت طويل بعد انتقالي إلى المدينة، حتى أرسل لي صديق دليلاً غير مألوف لأحياء سان فرانسيسكو يعرف باسم خريطة ((الفضلات البشرية في سان فرانسيسكو)).

أطلقت هذه الخريطة الإلكترونية منظمة غير ربحية تسمى ((أوبن ذا بوك))، ويزعم واضعو الخريطة أنها تظهر موقع كل تقرير من التقارير التي أرسلت إلى دائرة الأشغال بين 2011 و2019. وعند تصغير الخريطة ستجد أن النقاط تغطي المدينة بأكملها تقريباً. فقط جزء ضئيل للغاية من منطقة شاطئ المحيط الهادئ وتلال حديقة بريسيديو لا تغطيه هذه النقاط.

وتبقى المشكلة قائمة، فعند البحث في أحدث تقرير عن الشوارع والأرصفة في سان فرانسيسكو، ووجدت أن ما يقرب من نصف الشوارع الأكثر ازدحاماً في المدينة لا تزال تعاني من المشكلة نفسها. وفي منطقة نوب هيل، كان 89 % من الشوارع التي خضعت للتقييم تعاني من الفضلات البشرية والحيوانية. وفي منطقة ميشن كان الوضع نظيفاً نسبياً، حيث بلغت نسبة الشوارع التي تعاني من هذه المشكلة هناك حوالي 61 %.

هذا جانب من سان فرانسيسكو كانت المدينة حريصة على عدم إظهاره بالمرة عندما اجتمع الرئيسان جو بايدن وشي جين بينج، وقادة التكنولوجيا والصحافة العالمية لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك). ولهذا السبب انطلقت حملات التنظيف.

لقد تذمر بعض السكان من أن الجهود المبذولة كانت لأجل الزوار وليس للناس الذين يعيشون هنا كل يوم. لكن أيضاً كانت هناك المفاجأة الكبرى وهي أن المدينة أثبتت أن نظافتها ممكنة، حتى وإن كان هذا لبضعة أيام فحسب. للأسف، ستحتاج سان فرانسيسكو لأكثر من عملية تنظيف واحدة لمعالجة أسباب الأوساخ في المدينة، فالمشكلة الأكثر تعقيداً هي وجود عدد كبير من المشردين إضافة إلى نقص الحمامات العامة. ويشير المسؤولون في هذا السياق إلى انخفاض عدد المشردين في المدينة بين 2019 و2022، لكن يبقى الرقم الإجمالي مرتفعاً.

ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة الأداء بمكتب مراقب مدينة ومقاطعة سان فراسيسكو، فإنه في عام 2022، كان هناك حوالي 887 شخصاً بلا مسكن لكل 100.000 نسمة. والكثير من هؤلاء الأشخاص يعيشون في الشوارع. وفي العام الماضي، انخفض الرقم إلى 503 أشخاص بلا مأوى لكل 100.000 نسمة. وعند مقارنة ذلك بالعاصمة واشنطن، نجد أن العدد يبلغ 100 شخص بلا مأوى لكل 100.000 نسمة. وفي وسط لندن، هناك حوالي 112 شخصاً لكل 100.000 نسمة. وهذه المجموعة هي الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب التعرض للقذارة والفضلات في الشوارع. وعلى الرغم من توفير أسرّة إضافية في الملاجئ، إلا أن المدينة أصبحت أكثر نشاطاً فقط في نقل المشردين بعيداً عن بعض المناطق.

إن سان فرانسيسكو تحاول منذ عقود معالجة مشكلة التشرد. ويبدو أن نقص الحمامات يعد نوعاً من المشكلات العملية التي قد يكون حلها أسهل من غيرها. وعند تتبع الباحثين في جامعة كاليفورنيا - بيركلي لتأثير المراحيض المتنقلة، وجدوا انخفاضاً فورياً في التقارير المتعلقة بالفضلات البشرية في الشوارع. ولكن في الواقع، لدى المدينة الكثير من المراحيض العامة، إلا أن العديد منها مغلق. فالصيانة اللائقة تتطلب وجود موظفين، مما يكلف المال. ولا يمكن استرداد هذه التكاليف من المستخدمين. إذ ليس قانونياً في كاليفورنيا، كما هو الحال في العديد من الولايات الأخرى، فرض رسوم على دخول الحمامات.

وعموماً، فإن الإنفاق العام على المرافق الجديدة موضوع مثير للجدل، فقد واجهت سان فرانسيسكو معارضة قوية عندما خططت لإضافة حمام عام إلى متنزه نوي فالي تاون سكوير الراقي بتكلفة أولية قدرها 1.7 مليون دولار. وهو ما يعني إلقاء الحمل على كاهل عمال تنظيف الشوارع.

وقد صرح ديفيد تشيو، المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو، لمحطة أخبار محلية إنه يأمل أن يؤدي الزخم الناجم عن عملية التنظيف من أجل استضافة اجتماعات ((ابيك)) إلى جعل هذا الوضع مستداماً لكن عند المشي عبر سيفيك سنتر في قلب المدينة، يتضح بالفعل أن هذه ليست هي الحال. من السهل أن تصبح دفاعياً تجاه الأمر إن كنت تعيش في سان فرانسيسكو. فقد أصبحت سان فرانسيسكو مشهورة بمشكلات توجد أيضاً في أماكن أخرى. ولكن يمكن أن تكون هذه الشهرة حافزاً لتجربة حلول جديدة، مثل استخدام المساحات المكتبية الفارغة، أو توسيع عدد المراحيض العامة المتنقلة والخاضعة للإشراف. فالأماكن العامة النظيفة تجعلنا سعداء، أما العيش في القذارة فلا يجعلنا كذلك بالمرة.

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