عودة قوية لاهتمام المستثمرين بالسندات بعد أوقات مضطربة

سادت حالة من القلق الشديد الأسواق منذ ما يقل عن شهرين... كان قلقاً حقيقياً؛ فمن ذا الذي سيشتري السندات الحكومية الأمريكية؟ هل نقف على شفا إضراب للمشترين من شأنه زعزعة استقرار الأسواق العالمية؟

من الآمن حالياً القول إن الإجابة عن هذين السؤالين هي بالنسبة للأول: الكثير من الأشخاص في واقع الأمر، والثاني: النفي بلا. لقد كان للقلق في شأن كيفية استيعاب المستثمرين للكم الهائل والسريع من سندات الخزانة الأمريكية حديثة الطرح ما يبرره حينها، وما زال أخذه في الاحتساب منطقياً في الوقت الراهن، ومن المُرجح أن تبقي متطلبات الاقتراض الآخذة في الازدياد للحكومة الأمريكية الأسعار منخفضة قليلاً، وبذلك ستكون العائدات أعلى قليلاً مما كانت لتسجله لولا هذا الوضع.

وفي حين أن هذا الموضوع سيظل قضية ساخنة لأعوام مقبلة، يرى ستيفن ميجور، كبير الخبراء الاستراتيجيين للسندات لدى ((إتش إس بي سي))، أن ((السندات ليست كالبطاطا))، وهو الوصف الذي دائماً ما يؤكده. والمعادلة ليست بسهولة عبارة ((المزيد من السندات يعني أسعاراً أقل)). قليلون فقط، على سبيل المثال، يضطرون إلى استهلاك البطاطا لأسباب تنظيمية، كما أن الدرنات ليست مخزناً جيداً للقيمة على المدى الطويل.

وبغض الطرف عن إضراب المشترين، تعيش السندات فترة مذهلة، وكان نوفمبر أفضل شهر لهذه الفئة من الأصول في الولايات المتحدة منذ قرابة 40 عاماً، وهذه الظروف دفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام لأن تهبط من 5 % في منتصف أكتوبر إلى 4.3 % أو نحو ذلك في الوقت الراهن. وفي المقابل، حفز ذلك أكبر قفزة شهرية للأسهم العالمية منذ الشهر ذاته في سنة 2020.

لقد جاءت قفزة السوق نتيجة مباشرة لشك راسخ لديها في أن المصارف المركزية ستعد تراجع التضخم إشارة للبدء بخفض أسعار الفائدة في الربيع المقبل، بعدما كانت متيقنة من بقاء الفائدة مرتفعة مدة أطول، ويبدو هذا مُبالغاً فيه إلى حد ما، ولكن من الحمق أن يقف الاستثمار في وجه هذا الطوفان في الوقت الراهن.

وقالت كارن وارد، كبيرة الخبراء الاستراتيجيين للسوق في أوروبا لدى ((جيه بي مورغان لإدارة الأصول)): ((لن ترتفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى 5 % من جديد))، وتابعت: ((إن كنت فوّت فرصة 5 %، فلا تفوت فرصة 4.5 %، والسندات تحتل قمة قائمة أمنيات عيد الميلاد في منزلي))، إنها تبدو أوقاتاً سعيدة لدى عائلة وارد!

وذكر مارك كابانا، مدير استراتيجية الفوائد الأمريكية لدى ((بنك أوف أمريكا))، في إحاطة منذ أيام، أن المستويات القياسية المُحتملة لطرح السندات الحكومية الأمريكية في العام المقبل ((مفزعة))، ولكنه ((متفائل بحذر))، وقسّم كابانا مشتري السندات إلى عدة فئات، وخَلُصَ إلى أن كل منهم سيقع من جديد في حب هذه الفئة من الأصول في سنة 2024.

الفئة الأولى مديرو الصناديق، الذين عادة ما يشترون السندات لموازنة الأخطار في أسواق يُفترض أنها أكثر نشاطاً، ولم تسر الأمور على ما يرام في سنة 2022 المرعبة، حينما انخفضت الأسهم والسندات معاً. وجاءت هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية في بادئ الأمر هذا العام، حينما راهن مديرو الأصول على أن 4 % ذروة العائدات، واليوم، وأخيراً، تقترب هذه الحقبة ((المحبطة)) من نهايتها، ويعتقد كابانا أنهم من المرجح أن يظلوا راغبين في دخول السوق.

ومن المُرجح أن تكون المؤسسات الاستثمارية في الخارج، وخاصة في المملكة المتحدة وأوروبا، أكثر حماساً، بعدما تحوّلت تكاليف التحوط ضد أخطار العملات لمصلحتهم على نحو ملحوظ، وتُعد المصارف من بين المشترين المتحمسين، مع تطلعها إلى بناء احتياطات ضد الصدمات.

وفي الوقت ذاته في أوروبا، هناك مصدر مُحتمل لدعم السندات يتم تجاهله على نطاق واسع، وهو ناتج عن حكم صادر عن المحكمة الدستورية الألمانية يقضي بتجميد قدر من الإنفاق المالي الإضافي. وحتى اليوم، فشل الحكم في أن يسفر عن أي شيء قريب من حالة القلق التي تصيب السوق عند كبح الإنفاق في الولايات المتحدة، وتنطوي الرهانات على إيجاد ساسة برلين سبيلاً ما على نحو حصيف وعملي.

ومع ذلك، يأتي الحكم بوقت يتعثر فيه الاقتصاد الألماني، وينذر ذلك، وفقاً لروبرت ديشنر، كبير مديري المحافظ لدى ((نيوبرغر بيرمان))، بأن ((أوروبا ستتباطأ على نحو أكبر)). ونتيجة لذلك، ((قد يضطر المركزي الأوروبي لأن يكون أول المصارف المركزية الكبرى خفضاً للفائدة)). ولا عجب في عودة عائدات السندات الحكومية الألمانية القياسية للانخفاض إلى مستوياتها المتدنية المُسجلة في الصيف.

والمشكلة على المدى القصير أن الوقوع في حب السندات من جديد ينطوي على مغالاة في ما يبدو، وقد أشار كابانا إلى أن بعضاً من مُستهدفاته للعائدات لنهاية سنة 2024، ناهيك عن هذا العام، أصبحت في المتناول بالفعل، ولذلك، وبينما يتوقع ((بنك أوف أمريكا)) خفض الاحتياط الفيدرالي الفائدة قرابة 0.75 نقطة مئوية من يونيو، تتحسّب السوق إلى خفض يقرب من 1.2 نقطة مئوية للفائدة من مايو. ومستهدف كابانا لعائدات السندات لأجل 5 أعوام في نهاية سنة 2024 يبلغ 4.15 %، وهي تسجل 4.2 % حالياً.

ولكن، على المدى الطويل، يجد المتفائلون الذين يرجحون قدرة الفيدرالي على دفع الاقتصاد نحو هبوط سلس، وذوو النظرة المتشائمة، أنفسهم مسرورين بركوب هذه الموجة، وقال مايك ريدل، مدير الدخل الثابت في المملكة المتحدة لدى ((أليانز غلوبال إنفستورز)): ((الهبوط السلس شأنه شأن الحصان وحيد القرن، كلاهما لا وجود له)). وريدل واحد من معسكر المتشائمين، ويرى ((أخطاراً كبيرة جداً بوقوع ركود)). وأضاف: ((نحن شغوفون بالسندات الحكومية))، وتابع: ((لدينا ما يكفينا من السندات الحكومية، ونتخذ مراكز بيعية كبيرة على الائتمان كلما سمحت التفويضات)).

وعموماً، من الصعب تخمين المدة التي سيسمح فيها الفيدرالي بسير الأمور على هذا المنوال. وكان المصرف المركزي سريعاً في تنبيه المستثمرين حينما عدّ أن العائدات حققت قفزة شديدة في وقت مبكر من هذا العام، ومن شأنه أن يبعث برسالة مفادها: ((أوقفوا هذا))، إذا أدت الأوضاع المالية الأكثر تيسيراً في السوق إلى دفع التضخم للأعلى مجدداً، ولكن، في الوقت الحالي، يبدو المستثمرون سعداء باختبار هذا الحد، فالمشترون ليسوا بعيدين عن السوق على الرغم من كل ذلك.

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