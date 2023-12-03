رأس الخيمة تطلق معرض «لمسات وطنية» 8 ديسمبر ولشهر كامل

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنظيم معرض ((لمسات وطنية)) خلال الفترة من 8 ديسمبر الجاري وحتى 8 يناير المقبل على كورنيش القواسم، بهدف دعم وترويج مشاريع المواطنين ضمن فئة رخص الغد للمواطنين ورخص فرصة لغير المواطنين.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة، أن تنظيم معرض لمسات وطنية في دورته الخامسة يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم رواد الأعمال، وتوفير منصة وطنية لإبراز منتجاتهم عبر إتاحة الفرصة لأكثر من 70 رخصة تجارية للمشاركة في المعرض، لافتةً إلى أن عدد رخص الغد في الدائرة وصل حتى الآن إلى 43 رخصة، يتركز معظمها في الأنشطة الغذائية ومنتجات العطور والتجميل والمنتجات الحرفية.

وأضافت العيان بأن معرض ((لمسات وطنية)) في نسخته الرابعة عام 2022 قد حقق نتائج إيجابية، تمثلت في تحقيق إيرادات تجاوزت المليون درهم، إضافة إلى رفع إيرادات المشاركين ضمن أجنحة المعرض من أصحاب مشاريع رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة المسجلين بدائرة التنمية الاقتصادية وذلك نتيجة الإقبال الملفت من قبل أكثر من 30 ألف زائر من المواطنين والمقيمين والسياح طيلة فترة المعرض، مستفيدين من العروض التجارية المطروحة من قبل 84 منشأة.

ودعت عائشة العيان أفراد المجتمع لمتابعة منصات الدائرة للتعرف على الفعاليات والفقرات المصاحبة للمعرض.

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