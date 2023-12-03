معرض «الخمسة الكبار» ينطلق في دبي اليوم

تنطلق اليوم فعاليات معرض الخمسة الكبار ((Big 5 Global))، أكبر معرض متخصص في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 7 ديسمبر. ويستقطب المعرض مشاركة أكثر من 2,200 عارض.

يأتي المعرض فيما تزدهر صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتزامن مع الإعلان عن وجود مشاريع نشطة، تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار، ومشاريع بقيمة 3.8 تريليونات دولار، تم منحها مؤخراً. ويستقطب العدد المتزايد من المشاريع في المنطقة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مما يجعل المعرض منصة مثالية للعديد من الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في مقابلة صناع القرار.

ويقدم المعرض الذي تتواصل فعالياته على مدى 43 عاماً الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة، ويعزز الشراكات عبر الحدود، حيث يجتمع أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لعرض آخر المنتجات والخدمات تماشياً مع دفع الصناعة نحو مستقبل مستدام.

وترافق المعرض سلسلة من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات، بما في ذلك كل من: معرض (Big 5 Heavy)، ومعرض (Middle East Concrete)، ومعرض (Windows Doors & Facades Event)، ومعرض (Gulf Glass)، ومعرض (HVAC R Expo)، ومعرض (The Big 5 Solar)، ومعرض (Middle East Stone)، ومعرض the Urban Design & Landscape Expo and ومعرض FM Expo.

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