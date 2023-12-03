كوريا الجنوبية تتوسع في تصدير منتجاتها عبر دبي

أعلنت حكومة إقليم جولا الجنوبي أمس أنها تعتزم التوسع في تصدير المنتجات الغذائية الكورية الجنوبية إلى الشرق الأوسط عبر دبي. وأفادت أنها أقامت حدثاً ترويجياً في متجر تجريبي لتصدير المنتجات الغذائية الكورية الجنوبية تديره الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والبحرية والأغذية (aT) في دبي، في يوم 2 ديسمبر.

وقال مدير فرع شركة ((aT)) في دبي ((كيم هيوك)) إن الاهتمام بالمنتجات الغذائية يتزايد تأثراً بموجة الثقافة الكورية بفضل شعبية الكي-بوب والأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية بعد جائحة كوفيد 19، غير أنه لا توجد أماكن كثيرة يمكن للمستهلكين المحليين شراء المنتجات الغذائية الكورية منها.

وتم اختيار 8 منتجات زراعية للترويج بالنظر إلى الطلب المحلي في العالم الإسلامي. وأضاف إن المتجر التجريبي يسعى للترويج للمنتجات الكورية من أجل توسيع صادراتها في جميع أنحاء العالم العربي.

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