استثمارات كبيرة بالمدن الذكية في الإمارات والمنطقة

تستثمر الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في المدن الذكية، حيث واظبت دبي وأبوظبي على الحصول على مراكز بين أفضل 20 مدينة ذكية على مستوى العالم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر المدينة الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأكد بول بارك، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في شركة ((مايلستون سيستمز)) أن منطقة الشرق الأوسط تلعب دوراً رائداً على مستوى العالم في مجال التنمية الحضرية المتقدمة، من خلال مشاريع مثل مصدر ونيوم، ومن المتوقع أن تكون مدينة مصدر مختبراً حياً رائداً للحياة الحضرية ومثالاً عن ترشيد الموارد، وتعتمد هذه المدن على فكرة المدينة الذكية، باستخدام التكنولوجيا والبيانات لتحسين كل شيء من النقل والطاقة إلى السلامة ومشاركة المواطنين.

وأوضح بارك أن التكنولوجيا ستحتل موقعاً مهماً في صميم هذا التحول، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات حجر الزاوية في هذه الرحلة، واستناداً إلى التوقعات بأن يعيش 80 % من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، فهناك فرصة كبيرة لإنشاء مدن صديقة للبيئة وفعالة، ومن المتوقع أن يصل سوق المدن الذكية العالمي إلى حوالي 873.7 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.8%،

كذلك تشير التقديرات إلى أن سوق خدمات التنقل العالمي سيرتفع إلى حوالي 40.1 مليار دولار بحلول عام 2030. وتنعكس هذه التطورات في المراقبة والأمن، حيث تصبح المدن أكثر تعقيداً، مع إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين وإدارة الموارد، كما تؤدي برامج إدارة الفيديو القائمة على البيانات دوراً حاسماً في هذا السياق.

نظام بيئي حضري

وأوضح بول بارك أن مميزات المدن الذكية لا تقتصر على المجال الأمني، بل تشمل أنظمة مترابطة مختلفة لتعزيز جودة الحياة بشكل عام. وتتولى المنطقة ريادة مجالات مثل المباني الموفرة للطاقة، وإدارة النفايات الذكية، وخدمات المواطنين الرقمية. وكل ذلك يشكل دفعة قوية للاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في الشرق الأوسط الفقير بالمياه. وتستفيد المدن الذكية من التكنولوجيا للتحكم في استخدام الطاقة وتحسين الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال الشبكات الذكية والبنية التحتية الفعالة. وتسهم التكنولوجيا في تعزيز التواصل بين المواطنين والحكومات المحلية، كما تعمل المنصات والتطبيقات الرقمية على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار، وتقديم الملاحظات، والوصول بسهولة إلى الخدمات الحيوية.

تحديات وآفاق

تظهر حماسة الشرق الأوسط لإنشاء مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات تفانيها في الابتكار، وتتسابق هذه المدن نحو عصر جديد يكون فيه العيش في المناطق الحضرية أكثر أماناً واستدامة وترابطاً. ويسير الشرق الأوسط بخطى ثابتة نحو التميز في بناء المدن، من خلال الجمع بين التكنولوجيا والبيانات والتخطيط الحضري، ليصبح مثالاً يحتذى على مستوى العالم.

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