«إم 42» و«سيمنس» تتعاونان لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصحي

أعلنت ((إم 42)) M42، شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على التقنيات الحديثة ومقرها أبوظبي، أمس توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سيمنس لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التابعة لها بدولة الإمارات.

وتعتبر إزالة الكربون من البنية التحتية جزءاً من نهج M42 المزدوج لتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الحلول الصحية الوقائية المدعومة بالتكنولوجيا لتقليل عدد المرضى المحتاجين إلى زيارة هذه المرافق المستهلِكة للطاقة بكثافة. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إجراء عملية تدقيق شاملة لتقييم كفاءة الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التي تديرها M42 في جميع أرجاء دولة الإمارات، وتحديد الفرص السانحة لتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف استخدام الطاقة، ودراسة الوسائل المتاحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تعزيز الجهود لإحداث تأثير إيجابي في البيئة والمجتمع، ومناقشة وتطوير خارطة طريق تؤدي إلى رقمنة البنية التحتية لـM42 بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين راحة المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية والموظفين في جميع مرافقها، فضلاً عن إرساء معايير جديدة لضمان استدامة قطاع الرعاية الصحية بالاستفادة من منصة Xcelerator التابعة لشركة سيمنس.

ووفقاً لعملية تدقيق أولية أُجريت في أواخر شهر نوفمبر الماضي، أشارت النتائج إلى إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة في أحد المرافق الصحية التابعة لمجموعة M42 من خلال تحديث أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ودمج أنظمة إدارة المساحة ضمن محفظة Siemens Enlighted التي تعمل على تطبيق مركزية إدارة الطاقة في نظام إدارة المباني. ويأتي تبني هذه الحلول الموفرة للطاقة وتطبيقها في جميع المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لـM42 - وهي أكبر شبكة في الشرق الأوسط ـ ليقلص بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية ويعزز الكفاءة التشغيلية.

وبحسب تقديرات المؤسسة الدولية غير الحكومية ((هيلث كير وذ آوت هارم))، تشكل الانبعاثات الكربونية المباشرة الناتجة عن مرافق الرعاية الصحية نسبة 17% من إجمالي البصمة الكربونية للقطاع عالمياً. وتمثل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الكهرباء والبخار والتبريد والتدفئة 12 % أخرى.

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