مؤشر سوق دبي يتفوق على «داو جونز» و«ناسداك» الأمريكيين

يواصل مؤشر سوق دبي المالي تفوقه على المؤشرات العالمية، حيث ارتفع المؤشر بـ19.7 % منذ بداية العام، متفوقاً على المؤشرات الأمريكية، حيث زاد المؤشر داو جونز 9.3 %، وتراجع المؤشر ((ناسداك)) بـ9.4 %، وملامساً أداء مؤشر ستاندر آند بورز الذي ارتفع بـ20 %، وخليجياً سجل المؤشر السعودي ارتفاعاً بنسبة 6.7 % والبحرين 2.3 % منذ بداية العام، بينما تراجعت باقي الأسواق الخليجية.

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2 % نوفمبر الماضي بدعم رئيسي من معنويات التفاؤل التي عمت الأسواق العالمية على خلفية توقعات أن تكون أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها بالفعل وإمكانية قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الأرجح خلال النصف الثاني من العام، بحسب بحوث ((كامكو إنفست)).

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 3 % ومؤشر بورصة قطر 5.4 %، والسعودية 4.6 % في نوفمبر.

دبي

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أكبر مكسب شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نوفمبر الماضي. وشهد المؤشر ارتفاعاً بـ3 % خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3.992.36 نقطة.

وكان أداء المؤشرات القطاعية متوازناً، إذ سجلت أربعة من مؤشرات القطاعات الثمانية مكاسب شهرية خلال الشهر، وسجل القطاع العقاري مكاسب 10 % والقطاع المالي 2.5 %، وهما أكبر المؤشرات القطاعية من حيث الوزن الترجيحي، ساهم في تعزيز أداء المؤشر العام ودفعه إلى المنطقة الإيجابية. ويعزى ذلك النمو ثنائي الرقم الذي سجله القطاع العقاري بصفة رئيسية إلى الأداء الجيد لسهم شركة ديار للتطوير الذي نما بمعدل ثنائي الرقم 14 % وإعمار للتطوير 10.2 %.

أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بـ 2.3 % في نوفمبر، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9.559.27 نقطة. وساهمت تلك المكاسب في تقليص الخسائر للمؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل بذلك إلى - 6.4 % بنهاية الشهر. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت 8 من أصل 10 مؤشرات قطاعية مكاسب خلال الشهر.

الكويت

تمكنت بورصة الكويت من العودة مجدداً لتسجيل مكاسب، إذ نجحت كل المؤشرات الأربعة الرئيسية في تسجيل نمو خلال شهر نوفمبر. إذ تفوق مؤشر السوق الأول على المؤشرات الأخرى على مستوى البورصة بتسجيله نمواً بـ2.1 %. وشهد مؤشر السوق الرئيسي 50 نمواً شهرياً بمعدل أقل قليلاً بـ1.6 %، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ1.1 %. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق العام بـ 1.9 % على أساس شهري. وفيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، اكتست كل المؤشرات القطاعية لبورصة الكويت باللون الأحمر في ظل انخفاض مؤشر السوق الأول بـ10.2 %، يليه تسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بـ8.8 %، كما انخفض كل من مؤشر الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بـ6.3 و2.6 %، على التوالي.

السعودية

بعد التراجع الذي شهدته السوق المالية السعودية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، سجل المؤشر العام للبورصة السعودية ثاني أفضل أداء شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر الماضي. ونجح المؤشر في اختراق الحاجز النفسي المهم البالغ 11 ألف نقطة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 11.177.5 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بـ 4.6 %. وأدى الأداء الشهري إلى دفع مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه داخل المنطقة الإيجابية، ليسجل بذلك نمواً 6.7 % ويحتل المركز الثاني كأعلى المعدلات المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

قطر

بعد أن شهدت بورصة قطر أعلى معدل تراجع لها في تسعة أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، سجلت البورصة أعلى معدل نمو شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر.

وكسر مؤشر بورصة قطر 20 الحاجز النفسي المهم البالغ 10 آلاف نقطة، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 10.041.7 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 5.4 %.

وارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بـ4.9 % خلال الشهر مما يشير إلى توزيع اهتمام المستثمرين على مختلف قطاعات السوق. إلا أنه من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة قطر بـ6.0 %، مسجلاً ثالث أكبر انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بـ1.9 %.

البحرين

سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعاً هامشياً بـ0.5 % في نوفمبر، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 1.939.77 نقطة، ليسجل بذلك أول نمو له بعد ثلاثة أشهر من التراجع المتواصل. ونتيجة لذلك، حقق المؤشر مكاسب أعلى قليلاً على صعيد الأداء منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بـ2.3 %.

عُمان

ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بـ2.5 % بنهاية نوفمبر وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 4.658.15 نقطة، ليسجل بذلك أول مكاسب شهرية بعد تراجعه على مدار شهرين متتاليين.

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