القرية العالمية تحتفي بعيد الاتحاد برؤية ملحمية

شهدت القرية العالمية، الوجهة العائلية المثالية العديد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد، وعاش زوار القرية أجواء وطنية مع الديكورات المستوحاة من هذه المناسبة والأنشطة المتنوعة يومياً.

واستمتعت العائلات بعرض الأوبريت الوطني الحماسي الملحمي ((رؤية الإمارات)) الذي أداه 24 موهوباً من فناني الاستعراض في رحلة تبرز محطات دولة الإمارات والنجاحات التي حققتها طوال مسيرتها التي تبوأت في نهايتها مكانة عالمية مرموقة.

وجسّد العرض إبداعات المخرج ومصمم العروض الشعبية ناصر إبراهيم، وأخذ الأوبريت زوار الوجهة في رحلة إلى ماضي دولة الإمارات منذ نشأتها، مروراً بالمعاني التي تمثلها ألوان العلم، ولمحات من فترة ازدهار صيد اللؤلؤ، وصولاً إلى مستقبلها الذي نعيشه اليوم ازدهاراً وحضارةً.

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