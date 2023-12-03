القرية العالمية تحتفي بعيد الاتحاد برؤية ملحمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت القرية العالمية، الوجهة العائلية المثالية العديد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد، وعاش زوار القرية أجواء وطنية مع الديكورات المستوحاة من هذه المناسبة والأنشطة المتنوعة يومياً.
واستمتعت العائلات بعرض الأوبريت الوطني الحماسي الملحمي ((رؤية الإمارات)) الذي أداه 24 موهوباً من فناني الاستعراض في رحلة تبرز محطات دولة الإمارات والنجاحات التي حققتها طوال مسيرتها التي تبوأت في نهايتها مكانة عالمية مرموقة.
وجسّد العرض إبداعات المخرج ومصمم العروض الشعبية ناصر إبراهيم، وأخذ الأوبريت زوار الوجهة في رحلة إلى ماضي دولة الإمارات منذ نشأتها، مروراً بالمعاني التي تمثلها ألوان العلم، ولمحات من فترة ازدهار صيد اللؤلؤ، وصولاً إلى مستقبلها الذي نعيشه اليوم ازدهاراً وحضارةً.
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