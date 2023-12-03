الإمارات والفلبين نحو شراكة اقتصادية شاملة

أطلقت الإمارات والفلبين الجولة الأولى من محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية لآفاق جديدة من النمو المشترك.

ووقع معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في الفلبين وثيقة مشتركة بشأن نطاق وشروط المحادثات، تنطلق بموجبها رسمياً الجولة الأولى منها. ويأتي إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين استمراراً لتنفيذ خطة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للإمارات مع دول تتمتع بأهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

ويترجم انطلاق المحادثات الإماراتية الفلبينية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، وواصلت التجارة البينية ازدهارها بالنصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 ملايين دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالعام الماضي، فيما كانت قد سجلت في 2022 نحو 1.9 مليار دولار، بنمو 123 % مقارنة بعام 2021 ونمو 159 و120 % مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي. والإمارات الشريك التجاري الثاني للفلبين عربياً وإفريقياً بحصة تبلغ 30 % من إجمالي تجارة الفلبين مع الدول العربية والأفريقية. وأبرمت الإمارات بالفعل 6 اتفاقيات للشراكة الشاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا، ودخلت الاتفاقيات الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل.

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