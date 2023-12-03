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إنتر ميلان الحاسم يسحق نابولي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

12/3/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قدم إنتر ميلان أداء رائعا واستغل كل الفرص التي سنحت له ليفوز 3-صفر على مضيفه نابولي حامل اللقب ليعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وقبل الاستراحة بقليل، تمكن إنتر من التسجيل عكس سير المباراة حين اطلق هاكان شالهان أوغلو تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلى ليضع فريقه في المقدمة.

وانتهت آمال نابولي، الذي كان يحظى بالزخم، في الدقيقة 61 حين سيطر نيكولو باريلا على تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبين اثنين وسدد بنجاح في مرمى الحارس أليكس ميريت ليجعل النتيجة 2-صقر لإنتر.

واختتم ماركوس تورام غير المراقب أهداف فريقه قبل خمس دقائق من النهاية بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء واستغل تمريرة متقنة وسدد في المرمى بسهولة.

واستعاد إنتر صدارة الدوري وله 35 نقطة متقدما بنقطتين على يوفنتوس بعد 14 مباراة.

ويحتل نابولي المركز الخامس وله 24 نقطة متساويا مع روما رابع الترتيب.

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