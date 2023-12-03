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برشلونة يكرس عقدة أتلتيكو مدريد بهدف فيليكس في الدوري الإسباني

12/3/2023 7:23:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد 1 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل جواو فيليكس، المعار لبرشلونة من أتلتيكو حتى نهاية الموسم، هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 28.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني وريال مدريد المتصدر.

وفشل أتلتيكو مدريد مجددا في تحقيق الفوز على أرض برشلونة، حيث يعود آخر فوز له في معقل الفريق الكتالوني إلى 17 عاما و9 أشهر و28 يوما، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.

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