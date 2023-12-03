زلزال جديد قوته 6.8 درجات يضرب الفلبين



قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.8 درجات هز جزيرة مينداناو في الفلبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وذكر النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال.





وكان زلزال بقوة 7,6 درجات

ضرب جزيرة مينداناو في شرق الفلبين السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، ما أثار مخاوف من إمكانية وقوع تسونامي وأحدث سلسلة هزات الارتدادية.

ووقع الزلزال الأول على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو، بحسب المركز.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أنه في وقت مبكر الأحد وبعد ساعات من الزلزال الأول، ضربت المنطقة هزتان ارتداديتان الأولى بقوة 6,4 درجات والثانية 6,2 درجات.

وأدى الزلزال الأول إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر لسكان المناطق الساحلية بالفرار إلى مناطق مرتفعة.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل عبر اكس "هناك توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان.

وأصدر "مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ" في هاواي أيضا تحذيرا، لكنه أعلن لاحقا زوال الخطر.

وقال في رسالة عند الساعة 16,45 "لم يعد هناك تهديد بحصول تسونامي من هذا الزلزال".

وأبقى المعهد الفلبيني تحذيره من حدوث تسونامي حتى وقت مبكر من الأحد.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء" مناطقهم "فورا" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وطلب من أصحاب القوارب تأمينها والابتعاد عن الشاطئ.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار، لكن المسؤول في شرطة هيناتوان جوزيف لامبو قال إن الزلزال كان "قويا للغاية".





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