إسرائيل تنفي صلتها بالسفينتين اللتين تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي إنها هاجمتهما في البحر الأحمر، الأحد، لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.
وذكرت جماعة الحوثي أن قواتها البحرية استهدفت السفينتين "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر ناين"، بطائرة مسيّرة مسلحة وصاروخ بحري.
وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية إن "بحريتها استهدفت سفينتين إسرائيليتين"، وأضاف أن "الاستهداف جاء بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية" التابعة للجماعة.
ولم ترد بعد أنباء عما أسفر عنه الهجوم.
وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.
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