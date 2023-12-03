إسرائيل تنفي صلتها بالسفينتين اللتين تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي إنها هاجمتهما في البحر الأحمر، الأحد، لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

وذكرت جماعة الحوثي أن قواتها البحرية استهدفت السفينتين "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر ناين"، بطائرة مسيّرة مسلحة وصاروخ بحري.

وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية إن "بحريتها استهدفت سفينتين إسرائيليتين"، وأضاف أن "الاستهداف جاء بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية" التابعة للجماعة.

ولم ترد بعد أنباء عما أسفر عنه الهجوم.

وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.

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