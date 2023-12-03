إسرائيل تكشف عن عدد الغارات الجوية على غزة منذ بدء الحرب



قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه نفذ حوالي 10 آلاف غارة جوية على أهداف في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين.

وأضاف الجيش الأحد أن الأهداف في قطاع غزة شملت مراكز قيادة، وأنفاق ومستودعات أسلحة تابعة للمنظمات الفلسطينية.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط، قال الجيش إنه هاجم أكثر من 15 ألف هدف في القطاع الساحلى منذ بداية الحرب.

وتقول تقارير إسرائيلية إن نحو 10 آلاف صاروخ أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة منذ بداية الحرب.

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