أمريكا تكشف حقيقة علمها بخطط حماس لشن هجمات على إسرائيل

قال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي الأحد إن الحكومة الأمريكية لم يتم إبلاغها بالهجوم الذي خططت حماس لشنه على إسرائيل في 7

أكتوبر.

وذكر كيربي لتليفزيون "'إن بي سي" أن "مجتمع استخباراتنا قالوا أنهم بحثوا ذلك - ولا يتوفر لديهم أي مؤشر في الوقت الحالى على أنه كان لديهم أي تحذير مسبق بشأن الوثيقة ( التي تم تداولها في إسرائيل حول هجوم حماس) ، أو أي علم بها."

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يكشف أن إسرائيل كانت قد تلقت معلومات حول هجوم محتمل بمثل هذه الضخامة قبل أكثر من عام من هجوم 7

أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان هناك تداول واسع النطاق من قبل السلطات الإسرائيلية لوثيقة مكونة من 40 صفحة تحمل الاسم الرمزي "جدار أريحا" والتي أوضحت الخطوط العريضة لخطة معركة حماس.

ويُزعم أن الخطة تشبه هجوم 7

أكتوبر في كثير من التفاصيل.

وبحسب التقرير، فإن المسودة كانت قد وصلت بالفعل إلى أيدي السلطات الإسرائيلية قبل أكثر من عام من الهجوم، وتم تداولها حينها في الدوائر العسكرية والاستخباراتية.

ومع ذلك، فقد رفضها الخبراء في نهاية المطاف باعتبارها طموحة بصورة تفوق الحد ويصعب للغاية على حركة حماس تنفيذها.

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