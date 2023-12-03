المحكمة الجنائية الدولية: إذا لم تمتثل إسرائيل الآن للقانون الدولي فينبغي ألا تشتكي لاحقاً

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف خان في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير. تخيلوا مدى الألم".

وقال "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة (حماس) وتقول إن هدفها في غزة هو تدمير أهداف مرتبطة بالحركة، بينما تحث المدنيين على مغادرة تلك المناطق. وفي المقابل تتعهد حماس كذلك بتدمير إسرائيل.

ودعا خان حماس أيضا إلى احترام قواعد الحرب وعدم إساءة استخدام أي مساعدات إنسانية يتم إدخالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال خان "يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع".

وفيما يتعلق بالهجوم الذي نفذه مسلحو حماس على إسرائيل الشهر الماضي، قال خان "الهجمات على المدنيين الإسرائيليين الأبرياء تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمواجهتها".

لكنه أضاف أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية "غير مقبولة" ولا يمكن أن تمر دون عقاب.

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال "نحقق ونعجل بسير التحقيقات".

وأضاف "يجب ألا يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح... أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح".

وعرض خان على إسرائيل أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق في الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر رغم أنها ليست عضوا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.

وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.

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المحكمة الجنائية الدولية: إذا لم تمتثل إسرائيل الآن للقانون الدولي فينبغي ألا تشتكي لاحقاً









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