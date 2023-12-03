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نجاح مؤتمر الخليج الخامس للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية

12/3/2023 7:19:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الخليج‭ ‬الخامس‭ ‬للأحياء‭ ‬الدقيقة‭ ‬الطبية‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعيات‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬الخليجية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بجمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬وشركتي‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬وأديو‭ ‬كير‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبمشاركة‭ ‬المتحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬استشاري‭ ‬الطب‭ ‬الباطني‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬رئيس‭ ‬جمعيات‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬الخليجية‭ ‬الدكتور‭ ‬نزار‭ ‬باهبري‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أستاذة‭ ‬الطب‭ ‬المساعد‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬استشارية‭ ‬أمراض‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬والشيخوخة‭ ‬ومكافحة‭ ‬العدوى،‭ ‬رئيسة‭ ‬رابطة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بجمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمر‭ ‬يجسد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الطبية‭ ‬المهمة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬رابطة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬متحدثا‭ ‬عالميا‭ ‬وخليجيا‭ ‬ومحليا،‭ ‬وطرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬محاضرة‭ ‬مختصة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أمين‭ ‬عبدالله‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والمشرفة‭ ‬على‭ ‬المؤتمر،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تمتلك‭ ‬باعا‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬الكبرى‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الكبير‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مبينا‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الخليجية‭ ‬الكبرى‭.‬

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