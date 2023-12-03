نجاح مؤتمر الخليج الخامس للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أسدل الستار على فعاليات مؤتمر الخليج الخامس للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية الذي نظمته جمعيات الأمراض المعدية الخليجية بالتعاون مع رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية وشركتي أديوكيشن بلاس من البحرين وأديو كير من المملكة العربية السعودية وبمشاركة المتحدث الرئيسي استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية رئيس جمعيات الأمراض المعدية الخليجية الدكتور نزار باهبري.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى، أستاذة الطب المساعد بجامعة الخليج العربي، استشارية أمراض الأمراض الباطنية والأمراض المعدية والشيخوخة ومكافحة العدوى، رئيسة رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية، أن استضافة البحرين للمؤتمر يجسد مكانة المملكة في احتضان المؤتمرات الكبرى التي تسلط الضوء على عديد من المحاور الطبية المهمة ويسهم في مواصلة ارتقاء هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص رابطة الأمراض المعدية على مواصلة تنظيم المؤتمرات الكبرى في المملكة.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الكوادر الطبية من البحرين والمملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم، بمشاركة أكثر من 80 متحدثا عالميا وخليجيا ومحليا، وطرح أكثر من 40 محاضرة مختصة، إضافة إلى عدة ورش عمل.
من جانبه، أكد الدكتور أمين عبدالله المدير العام لشركة أديوكيشن بلاس الشركة المنظمة للمؤتمر والمشرفة على المؤتمر، أن الشركة تمتلك باعا طويلا في تنظيم المؤتمرات العلمية الكبرى وأن هذا المؤتمر الكبير حقق نجاحا كبيرا على كل الأصعدة، مبينا حرص الشركة على تنظيم المؤتمرات الخليجية الكبرى.
كلمات دالة
MENAFN03122023000055011008ID1107528668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.