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البلديات تحدد متطلبات الأمن الحيوي في منشآت الإنتاج الحيواني

12/3/2023 7:19:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬وائل‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬قرارا‭ ‬بشأن‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬الحيوي‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬وضمان‭ ‬صحة‭ ‬الحيوان‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاستخدامات‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭.‬

ألزم‭ ‬القرار‭ ‬جميع‭ ‬منشآت‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬بتطبيق‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬الحيوي‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬فحص‭ ‬الحيوانات‭ ‬الجديدة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬قبل‭ ‬إضافتها‭ ‬للقطيع،‭ ‬وتطهير‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬وممكنة،‭ ‬وبحسب‭ ‬إرشادات‭ ‬وتعليمات‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة،‭ ‬وتوفير‭ ‬سور‭ ‬يحيط‭ ‬بمنشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬وفق‭ ‬المواصفات‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬الوزارة،‭ ‬وتوفير‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬لحفظ‭ ‬الأعلاف‭ ‬أو‭ ‬تجهيز‭ ‬العلائق‭ ‬وضمان‭ ‬سلامتها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬النشاط‭ ‬ومنع‭ ‬تلوثها‭ ‬بروث‭ ‬الحيوانات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬ملوثات‭ ‬أخرى،‭ ‬والإفصاح‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬الحيوانات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬وتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬التحصينات‭ ‬السنوية‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬ضد‭ ‬الأمراض‭ ‬الوبائية،‭ ‬وتجميع‭ ‬الأجنة‭ ‬المجهضة‭ ‬وجثث‭ ‬الحيوانات‭ ‬النافقة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬بالطرق‭ ‬الرحيمة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وتوفير‭ ‬مكان‭ ‬مخصص‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬لتجميع‭ ‬النفايات‭ ‬والمخلفات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬التخلص‭ ‬منها،‭ ‬وتزويد‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬بمظلات‭ ‬لحماية‭ ‬الحيوانات‭ ‬من‭ ‬حرارة‭ ‬الشمس‭ ‬أو‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬متطلبات‭ ‬الرفق‭ ‬بالحيوان‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬وفق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭.‬

كما‭ ‬ألزم‭ ‬القرار‭ ‬المنشأة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الطفيليات‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية‭ ‬في‭ ‬الحيوانات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬قبل‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬القطيع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬المبيدات‭ ‬البيطرية‭ ‬للتغطيس‭ ‬والرش‭ ‬أو‭ ‬العلاج،‭ ‬وتنظيف‭ ‬وتطهير‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬وتجفيف‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الأعشاب‭ ‬الضارة،‭ ‬وعدم‭ ‬خلط‭ ‬الحيوانات‭ ‬مختلفة‭ ‬الأنواع‭ ‬والأعمار‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المكان‭ ‬داخل‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬وارتداء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬معدات‭ ‬الوقاية‭ ‬الشخصية‭ ‬كالقفازات،‭ ‬والكمامات‭ ‬النظارات،‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حيوانات‭ ‬مريضة‭ ‬أو‭ ‬مشتبه‭ ‬في‭ ‬إصابتها‭ ‬بأحد‭ ‬الأمراض،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرش‭ ‬والمصائد،‭ ‬والتخلص‭ ‬الصحي‭ ‬السليم‭ ‬من‭ ‬الروث‭ ‬والأوساخ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬حاوية‭ ‬مخصصة‭ ‬محكمة‭ ‬الغلق‭ ‬ويتم‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة،‭ ‬وتوفير‭ ‬مكان‭ ‬لعزل‭ ‬وعلاج‭ ‬الحيوانات‭ ‬المريضة،‭ ‬وتصميم‭ ‬حظائر‭ ‬التربية‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬التهوية‭ ‬الجيدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬ومنفصل‭ ‬لحفظ‭ ‬معدات‭ ‬التنظيف‭ ‬والتطهير‭ ‬ومكافحة‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض،‭ ‬وتزويد‭ ‬الحظائر‭ ‬بالعدد‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬المعالف‭ ‬والمشارب،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافتها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬وتوفير‭ ‬مصدر‭ ‬للكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب‭.‬

وحدد‭ ‬القرار‭ ‬واجبات‭ ‬مالك‭ ‬أو‭ ‬مسؤول‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬متطلبات‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬داخل‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬وتطبيق‭ ‬برامج‭ ‬الوقاية‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬الوبائية‭ ‬والمستوطنة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة،‭ ‬وحفظ‭ ‬السجلات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بعمليات‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وعدم‭ ‬بيع‭ ‬المنتجات‭ ‬للمستهلك‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬الانحسار‭ ‬الدوائي،‭ ‬وعزل‭ ‬وحجر‭ ‬الحيوانات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬منفصل‭ ‬داخل‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬وعدم‭ ‬إدخالها‭ ‬إلى‭ ‬القطيع‭ ‬مباشرة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الحيوانات،‭ ‬وعزل‭ ‬الحيوانات‭ ‬المريضة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬شفائها،‭ ‬وإبلاغ‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬حدوث‭ ‬نفوق‭ ‬أو‭ ‬إجهاض‭ ‬تفوق‭ ‬المعدلات‭ ‬الطبيعية‭ ‬أو‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬وبائي‭ ‬معد،‭ ‬وإخضاع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬للفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬منع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬إصابتهم‭ ‬بمرض‭ ‬معد‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬خلوهم‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إبلاغ‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإصابة‭ ‬أو‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬المرض‭.‬

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