البلديات تحدد متطلبات الأمن الحيوي في منشآت الإنتاج الحيواني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة قرارا بشأن متطلبات الأمن الحيوي في منشآت الإنتاج الحيواني، الذي يهدف إلى المساهمة في تطبيق منظومة الأمن الحيوي والسيطرة على الأمراض وضمان صحة الحيوان وتعزيز سلامة الثروة الحيوانية، والمساهمة في الحد من الاستخدامات غير السليمة في منشآت الإنتاج الحيواني.
ألزم القرار جميع منشآت الإنتاج الحيواني بتطبيق متطلبات الأمن الحيوي التي تشمل فحص الحيوانات الجديدة والتأكد من خلوها من الأمراض قبل إضافتها للقطيع، وتطهير المركبات التي تدخل منشأة الإنتاج الحيواني بأي وسيلة فعالة وممكنة، وبحسب إرشادات وتعليمات الإدارة المختصة، وتوفير سور يحيط بمنشأة الإنتاج الحيواني وفق المواصفات التي تضعها الوزارة، وتوفير مكان مناسب لحفظ الأعلاف أو تجهيز العلائق وضمان سلامتها بما يتناسب مع النشاط ومنع تلوثها بروث الحيوانات أو أي ملوثات أخرى، والإفصاح عن مصدر الحيوانات الموجودة في منشأة الإنتاج الحيواني، وتطبيق برنامج التحصينات السنوية الذي تنفذه الإدارة المختصة ضد الأمراض الوبائية، وتجميع الأجنة المجهضة وجثث الحيوانات النافقة التي يتم التخلص منها بالطرق الرحيمة في الأماكن المخصصة وفقا للإجراءات المعتمدة لدى الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وتوفير مكان مخصص في منشأة الإنتاج الحيواني لتجميع النفايات والمخلفات إلى حين التخلص منها، وتزويد منشأة الإنتاج الحيواني بمظلات لحماية الحيوانات من حرارة الشمس أو الأمطار، وتنفيذ متطلبات الرفق بالحيوان في تصميم منشأة الإنتاج الحيواني وفق الاشتراطات الصادرة من الإدارة المختصة.
كما ألزم القرار المنشأة بمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية في الحيوانات بشكل دوري قبل إضافتها إلى القطيع عن طريق استخدام المبيدات البيطرية للتغطيس والرش أو العلاج، وتنظيف وتطهير منشأة الإنتاج الحيواني والمعدات التي بها بشكل دوري، وتجفيف المياه الراكدة والتخلص من الأعشاب الضارة، وعدم خلط الحيوانات مختلفة الأنواع والأعمار في نفس المكان داخل منشأة الإنتاج الحيواني، وارتداء العاملين في منشأة الإنتاج الحيواني معدات الوقاية الشخصية كالقفازات، والكمامات النظارات، عند التعامل مع حيوانات مريضة أو مشتبه في إصابتها بأحد الأمراض، ومكافحة الحشرات والقوارض عن طريق الرش والمصائد، والتخلص الصحي السليم من الروث والأوساخ عن طريق وضعها في حاوية مخصصة محكمة الغلق ويتم التخلص منها وفقا للإجراءات المعتمدة لدى الوزارة، وتوفير مكان لعزل وعلاج الحيوانات المريضة، وتصميم حظائر التربية بشكل يضمن التهوية الجيدة، وتوفير مكان مناسب ومنفصل لحفظ معدات التنظيف والتطهير ومكافحة الحشرات والقوارض، وتزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب، والمحافظة على نظافتها بشكل دوري، وتوفير مصدر للكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
وحدد القرار واجبات مالك أو مسؤول منشأة الإنتاج الحيواني التي تتمثل في تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة المعمول بها في المملكة داخل منشأة الإنتاج الحيواني، وتطبيق برامج الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية والمستوطنة التي يتم اعتمادها من قبل الإدارة المختصة، وحفظ السجلات ذات الصلة بعمليات منشأة الإنتاج الحيواني وذلك مدة ثلاث سنوات على الأقل، وعدم بيع المنتجات للمستهلك إلا بعد انقضاء فترة الانحسار الدوائي، وعزل وحجر الحيوانات الجديدة في مكان منفصل داخل منشأة الإنتاج الحيواني مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً وعدم إدخالها إلى القطيع مباشرة، والتحقق من سلامة الحيوانات، وعزل الحيوانات المريضة أو التي تتلقي العلاج إلى حين شفائها، وإبلاغ الإدارة المختصة فورا في حالات حدوث نفوق أو إجهاض تفوق المعدلات الطبيعية أو الاشتباه في مرض وبائي معد، وإخضاع العاملين في منشأة الإنتاج الحيواني للفحص الطبي الدوري، مع منع العاملين في منشأة الإنتاج الحيواني من مباشرة العمل في حال الاشتباه في إصابتهم بمرض معد إلى حين التأكد من خلوهم من المرض مع ضرورة إبلاغ الإدارة المختصة في حال الإصابة أو الاشتباه في المرض.
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