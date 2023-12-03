الشورى يحيل اقتراحًا بقانون للسماح للجمعيات والأندية بالاستثمار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬مقرر‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬الجمعيات‭ ‬سلطة‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها‭ ‬الفائضة‭ ‬عن‭ ‬حاجتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مواردها‭ ‬المالية؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬التي‭ ‬أُنشئت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭. ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬ناتجًا‭ ‬عن‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مضاربات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬أدوات‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬مخاطر‭ ‬عالية،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬عمل‭ ‬الجمعية‭ ‬خارج‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بالتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية،‭ ‬بل‭ ‬قصر‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نطاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬محصورًا‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬الحداد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬تتجاوز‭ ‬670‭ ‬منظمة‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أهلية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وحقوقية‭ ‬ونسائية‭ ‬وشبابية‭ ‬ومهنية‭ ‬وجمعيات‭ ‬للجاليات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬والفائض‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬إن‭ ‬الأموال‭ ‬إذا‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬والصناديق‭ ‬فإنها‭ ‬تتآكل‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الزمن‭ ‬وهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبرى،‭ ‬لان‭ ‬معروف‭ ‬ان‭ ‬العملات‭ ‬نظرًا‭ ‬للتضخم‭ ‬تفقد‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬وقوتها‭ ‬الشرائية‭ ‬بحسب‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬والواقع،‭ ‬فلذلك‭ ‬إذا‭ ‬بقت‭ ‬الأموال‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬بدون‭ ‬استثمار‭ ‬ومحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬أيضًا‭ ‬ستتآكل،‭ ‬وستصبح‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬ستصبح‭ ‬لا‭ ‬تساوي‭ ‬شيئًا‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بأنه‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬الاستثمار‭ ‬سواء‭ ‬المالي‭ ‬أو‭ ‬الفني‭ ‬أو‭ ‬الإداري،‭ ‬وإذا‭ ‬أخطأ‭ ‬سيتم‭ ‬محاسبته،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استثمار‭ ‬أجنبي‭ ‬ولكن‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬آمن‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬الاقتراح‭ ‬لتصحيح‭ ‬مسألة‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمضاربة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أضيف‭ ‬عبارة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بأن‭ ‬تبتعد‭ ‬الجمعيات‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الاشتغال‭ ‬بالسياسة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أنشطة‭ ‬هدّامه‭ ‬ضارة‭ ‬بالمجتمع‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أود‭ ‬إضافة‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬مرخص‭ ‬ويبتعد‭ ‬عن‭ ‬الفردية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬لحفظ‭ ‬المال‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬السماح‭ ‬للجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬فائض‭ ‬أموالها،‭ ‬واضح‭ ‬ويحظر‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخارجي‭ ‬ويكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬مباشرة‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مشروعية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬نظام‭ ‬الجمعية‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬موارد‭ ‬الجمعية‭ ‬المالية‭.‬

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