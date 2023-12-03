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إسرائيل توسع عدوانها وتستهدف جميع مناطق قطاع غزة من دون استثناء

12/3/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كثفت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بدء‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬البرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مستخدماً‭ ‬قوات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وأشار‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬قوات‭ ‬مدرعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ومهاجمة‭ ‬أهداف‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويوسع‭ ‬العملية‭ ‬البرية‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬مواقع‭ ‬شمال‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬عمليته‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وكثف‭ ‬الجيش‭ ‬المنتشر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬غاراته‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭.‬

ويتكدس‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬المدنيين‭ ‬بمغادرة‭ ‬الشمال‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬الهجوم‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬ثاني‭ ‬أهم‭ ‬مركز‭ ‬حضري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومسقط‭ ‬رأس‭ ‬قادة‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬زعيم‭ ‬الحركة‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬ومحمد‭ ‬الضيف‭. ‬إذ‭ ‬تعتقد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬السنوار‭ ‬يدير‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬للحركة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية،‭ ‬محمد‭ ‬الضيف،‭ ‬وعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬الآخرين،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭.‬

وأتى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬بناؤها‭ ‬بتمويل‭ ‬قطري‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬نادر‭ ‬أبو‭ ‬وردة‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأقل‭ ‬نجونا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دقيقتين‭ ‬على‭ ‬المجمع‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬والذي‭ ‬افتتح‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬

أما‭ ‬إيهاب‭ ‬النجار‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬منزلي‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬سهيلا،‭ ‬سمعنا‭ ‬صوت‭ ‬ضربة‭ (‬صاروخية‭) ‬ونزل‭ (‬الصاروخ‭) ‬على‭ ‬منزل‭... ‬هناك‭ ‬شهداء‭ ‬وإصابات‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشارع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬صغار،‭ ‬نساء،‭ ‬وشباب‭ ‬ما‭ ‬ذنبهم‭ ‬ليلقى‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الشوارع؟‮»‬‭.‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬السبت‭ ‬وصول‭ ‬جرحى،‭ ‬بينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬مدنية‭ ‬وآخرون‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭. ‬وتشكلت‭ ‬طوابير‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تمكن‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إصاباتهم‭.‬

كما‭ ‬سيركز‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عملياته‭ ‬على‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬المطلعين‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬وأنفاق‭ ‬التهريب‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬هي‭ ‬‮«‬قناة‭ ‬الأكسجين‭ ‬الرئيسية‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬حماس‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا،‭ ‬فإن‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬التي‭ ‬وزعها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬الشرقية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬ربع‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬النرويجي‭ ‬للاجئين‭ ‬وهو‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬إن‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬ضمانات‭ ‬آمنة‭ ‬أو‭ ‬العودة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬النقل‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‮»‬‭.

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أمس،‭ ‬إلى‭ ‬15523‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬انتشلت‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬316‭ ‬شهيدا‭ ‬و664‭ ‬جريحا‭ ‬بفعل‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.

وذكر‭ ‬القدرة‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41316‭ ‬مصابا،‭ ‬متهما‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بـ«استهداف‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬والادعاء‭ ‬كذبا‭ ‬وجود‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‮»‬‭.

وقال‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يوسع‭ ‬دائرة‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬وارتكب‭

عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬المروعة،‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬شبرا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬قصف‭ ‬وارتكب‭ ‬عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬ونوعية‭ ‬المساعدات‭ ‬بهدف‭ ‬خنق‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬الجرحى‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بإمكانات‭ ‬متواضعة‭ ‬للغاية‮»‬‭.

وحذر‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬ينزفون‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسير‭ ‬آلية‭ ‬مغادرة‭ ‬الجرحى‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ببطء‭

شديد‭ ‬واقتصرت‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬413‭ ‬جريحا‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

وطالب‭ ‬بتوفير‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬آمنة‭ ‬تضمن‭ ‬تدفق‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والأدوية‭ ‬والوقود‭ ‬وسفر‭ ‬الجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياتهم،‭ ‬والتدخل‭ ‬الدولي‭ ‬العاجل‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

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